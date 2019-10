Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Kadrowicze polecą do Rygi w środę, a bezpośrednio po meczu wrócą do kraju. Kolejne dwa dni selekcjoner Jerzy Brzęczek i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Macedonią Północną w Warszawie.

Po sześciu kolejkach w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020 prowadzi Polska z 13 punktami. O dwa wyprzedza Słowenię, a o trzy Austrię. Dalej sklasyfikowane są Macedonia Płn. i Izrael - po osiem. Tabelę zamyka Łotwa z zerowym dorobkiem i bardzo złym bilansem bramek 1-21.