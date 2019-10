Po meczu Łotwa - Polska (0:3) zdobywca trzech bramek Robert Lewandowski powiedział na antenie TVP Sport:

"Wykonaliśmy swoje zadanie i odnieśliśmy pewne zwycięstwo. Zawsze można strzelić więcej bramek, ale w niedzielę mamy drugi mecz (z Macedonią Północną - PAP), który może decydować o awansie. Szybko strzeliliśmy dwie bramki, a w drugiej połowie zabrakło trochę zimnej krwi. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie lepiej. Dzisiejszy mecz powinien nam dać trochę spokoju.

- Macedończycy to trudny rywal, w meczu na wyjeździe ich defensywa bardzo twardo grała, ale to od nas zależy, jak my im pozwolimy grać u siebie. Mamy nadzieję, że wróci nasz styl i w następnym meczu damy z siebie wszystko, co mamy. Dziś po dwóch bramkach może był lekko zaciągnięty hamulec, żeby się oszczędzać przed niedzielą, ale wtedy już nie będzie można tego robić".