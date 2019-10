Dla biało-czerwonych zagrali też grupowi rywale. Austria pokonała 3:1 Izrael, który praktycznie odpadł z rywalizacji o Euro 2020, choć 10. gola w tych eliminacjach uzyskał Eran Zahavi. Z kolei Macedonia Północna zwyciężyła 2:1 rozpędzoną po wrześniowych sukcesach Słowenię po dwóch trafieniach Elifa Elmasa z SSC Napoli.

Czołówka tabeli to obecnie Polska z 16 punktami, a dalej Austria - 13 oraz Macedonia Płn. i Słowenia - po 11.

Jeżeli w niedzielę Polacy pokonają Macedończyków na PGE Narodowym, to bez względu na wynik rozgrywanego w tym samym czasie spotkania Słowenia - Austria zapewnią sobie czwarty w historii występ w ME. W przypadku zwycięstwa gospodarzy dwie kolejki przed zakończeniem zmagań będą mieć sześć punktów przewagi nad trzecią wówczas Austrią, ale ze względu na lepszy bilans bezpośrednich potyczek, w przypadku równej liczby punktów na koniec kwalifikacji wyżej będą biało-czerwoni. Remis bądź triumf gości w Lublanie sprawi, że do minimum siedmiu "oczek" wzrośnie przewaga biało-czerwonych nad Słoweńcami.

Pewnie - jako pierwsi - do Euro 2020 awansowali Belgowie. Trzecia drużyna ubiegłorocznego mundialu dopełniła formalności wygrywając w czwartek w Brukseli z San Marino 9:0. Wszystkie gole padły w ostatnich kwadransach pierwszej (sześć) i drugiej (trzy) połowy.

"Czerwone Diabły" odniosły dotychczas komplet siedmiu zwycięstw przy imponującym bilansie bramek 28-1 i na trzy kolejki przed końcem o trzy punkty wyprzedzają Rosję (4:0 ze Szkocją), która również jest o krok od awansu. Trzeci z 10 jest Cypr (2:1 z Kazachstanem).

Po zwycięstwie nad Irlandią Północną 3:1 na czele grupy C zameldowała się Holandia. "Pomarańczowi" sukces zapewnili sobie jednak dosłownie w ostatnich sekundach. W 75. minucie prowadzenie gościom zapewnił Josh Magennis (75). Po pięciu minutach wyrównał Memphis Depay, a już w doliczonym przez sędziego czasie gry kolejne gole dla miejscowych zdobyli w Rotterdamie Luuk de Jong i ponownie Depay.

Na trzech czołowych miejscach w tabeli są Holandia, Niemcy i Irlandia Płn. z 12 pkt, przy czym zespół z Wysp Brytyjskich rozegrał jeden mecz więcej.

W grupie E ważne zwycięstwo odnieśli Chorwaci - nad Węgrami 3:0 - i dzięki temu umocnili się na pozycji lidera. Wicemistrzowie globu mają 13 pkt i o trzy wyprzedzają Słowaków, którzy zremisowali z Walijczykami 1:1. Po stracie punktów w Trnawie sytuacja półfinalistów Euro 2016 robi się coraz trudniejsza. Mają co prawda rozegrane jedno spotkanie mniej niż wspomniana już trójka przeciwników, ale tracą do Chorwatów, których podejmą w niedzielę w Cardiff, sześć, a do Słowaków trzy punkty.

W piątek wyjdą na boiska zespoły z grup A, B i H. Awans może przypieczętować Anglia, o ile wygra w Pradze z Czechami.