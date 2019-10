Jego podopieczni w pierwszej połowie nie potrafili pokonać bramkarza gości, ale wygrali po bramkach Przemysława Frankowskiego (74.) i Arkadiusza Milika (80.). Dzięki temu zapewnili sobie awans na przyszłoroczne Euro.

"To było nasze dobre spotkanie. Jestem zadowolony z dyscypliny taktycznej, cierpliwości, kreowania sytuacji. Ale w piłce nie można po jednym meczu powiedzieć, że wszystko już funkcjonuje tak, jak powinno. Każdy mecz to nowe wyzwanie, nowa historia" - podkreślił Brzęczek.

Biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze. W listopadzie zmierzą się na wyjeździe z Izraelem i u siebie ze Słowenią. Dobre wyniki mogą sprawić, że w fazie grupowej Polska losowana będzie z pierwszego koszyka.

"Oba te spotkania są dla nas bardzo ważne. Dzisiaj wywalczyliśmy awans, ale to nie znaczy, że podejdziemy do nich z innym nastawieniem. Wręcz przeciwnie - to będzie sprawdzenie naszej odporności i nastawienia w momencie, gdy już mamy miejsce w ME. Teraz jest za wcześnie, żeby mówić o jakichś zmianach, roszadach. Chcemy być w tabeli na pierwszym miejscu. Naszym celem jest to, żeby być w pierwszym koszyku" - zapewnił.

Dodał jednak, że w najbliższych dniach nie trzeba się na tym koncentrować.

"Dopiero co zakończyło się spotkanie, dające nam awans na Euro. Trzeba chwilę się tym nacieszyć, a potem ochłonąć dwa, trzy dni. Jestem bardzo dumny, że jestem selekcjonerem tej reprezentacji. To największy zaszczyt, na równi z tym, gdy w niej grałem i byłem jej kapitanem" - powiedział szkoleniowiec biało-czerwonych.

Frankowski zdobył bramkę chwilę po wejściu na boisko z ławki. Także Milik pojawił się na boisku w drugiej połowie.

"Siła drużyny, która chce być dobra, to przede wszystkim zawodnicy, którzy w danym momencie nie grają, bo to oni tworzą atmosferę. W przerwie w szatni było spokojnie, bo graliśmy bardzo dobre spotkanie. Podkreślaliśmy, żeby być dalej cierpliwym i grać dalej taką samą piłkę. To nie był łatwy mecz, ale cała drużyna zasługuje na szacunek i słowa uznania" - ocenił Brzęczek.

Przyznał także, że nie miał jeszcze okazji zapoznać się z wynikiem wyborów parlamentarnych, które odbyły się w niedzielę.

"Najważniejszy dla nas był dzisiejszy mecz" - uciął.

Polska ma 19 punktów i ma zapewnione co najmniej drugie miejsce w grupie G. O trzy mniej zgromadziła Austria, która pokonała w Lublanie Słowenię 1:0. Macedonia Północna jest trzecia z 11 punktami.