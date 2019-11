"Jeśli będzie zdrowa, to mam zamiar wrócić jak najszybciej do kadry na turniej w Tokio" - powiedziała.

"Jest tak wiele kobiet, które mogły wrócić do swojej dyscypliny po ciąży i dalej uprawiać sport na najwyższym poziomie. Planuję podążać ich śladem i po narodzinach dziecka chcę wrócić do tego, co kocham" - powiedziała gazecie "USA Today" 30-letnia Morgan, która została wybrana we wrześniu w plebiscycie FIFA do składu Kobiecej Drużyny Roku.

Morgan wywalczyła złoty medal MŚ i była wspólnie z koleżanką z drużyny Megan Rapinoe oraz Angielką Ellen White najskuteczniejszą zawodniczką turnieju - strzeliła sześć bramek.

Jej mężem jest piłkarz ligi MLS Servando Carrasco, więc potomstwo zapewne odziedziczy sportowe geny.

Igrzyska w stolicy Japonii odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku.