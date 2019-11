"Maciej Rybus opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Uraz mięśniowy, którego doznał przed ostatnim meczem ligowym, wyeliminował go z udziału również w drugim meczu eliminacyjnym ze Słowenią. Terapia wdrożona podczas zgrupowania przyniosła szybkie efekty, ale do bezpiecznego występu zabrakło kilku dni. W związku z tym zawodnik wrócił do klubu, aby kontynuować stopniowy powrót do pełnego treningu" - przekazał Kwiatkowski na Twitterze.

Obrońca Lokomotiwu Moskwa nie wystąpił również w sobotnim meczu z Izraelem (2:1) w Jerozolimie.

We wtorek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie Polacy zakończą kwalifikacje do Euro spotkaniem ze Słowenią. Z grupy G pewne awansu są reprezentacje biało-czerwonych i Austrii.