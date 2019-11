Zawodnicy obu drużyn często przewracali się na śliskiej murawie. Po spotkaniu ostatniej kolejki eliminacji Euro 2020, wygranym przez biało-czerwonych 3:2, nie brakowało krytycznych głosów. Selekcjoner Jerzy Brzęczek uznał za cud, iż nikomu nic się nie stało.

Zgodnie z umową firma Trawnik spółka z o.o. ostatni raz układała murawę. Na pewno będziemy wyciągać wnioski na przyszłość wynikające z opinii piłkarzy i sztabu reprezentacji. Warto wskazać, że przed każdym meczem murawa jest odbierana protokolarnie bez uwag. Niemniej jednak dotarły do nas głosy piłkarzy, trenera i PZPN, że murawa była złej jakości i miała złe parametry użytkowe - powiedziała Borzdyńska.

Usługodawca, którego kontrakt z PGE Narodowym już się kończy, układał murawę na warszawskiej arenie na wszystkie mecze reprezentacji od marca br., a także na majowy finał Pucharu Polski.

Za chwilę będziemy przygotowywać nową dokumentację przetargową. Poprosimy PZPN o wsparcie, skonsultujemy się też z greenkeeperami. Będziemy rozsyłać do mediów informacje o przetargu tak, żeby on był szeroko rozpowszechniony. Nie chcemy, żeby - jak ostatnio - wystartowała w nim tylko jedna firma, zresztą we wcześniejszym były dwie. Będziemy też prosić PZPN, żeby już w trakcie przygotowań kontrolował murawę, aby wykonawca miał szansę jeszcze coś poprawić - zapowiedziała.

W strefie mieszanej po meczu pomocnik gospodarzy Grzegorz Krychowiak ironicznie stwierdził, że "brakowało tylko grabek i łopatki".

Dostawca zastosował element piaskowania, bo to on jest odpowiedzialny za pielęgnację. Poinformował nas, że to rozwiązanie stosuje się na stadionach na całym świecie i poprawia ono parametry użytkowe. Nie naszym zadaniem jest ocena zastosowania tej technologii, bo nie jesteśmy ekspertami - wspomniała rzeczniczka PGE Narodowego.

Dodała, że po meczu z Macedonią Północną 13 października dochodziły głosy, że być może dostawca miał za mało czasu na ułożenie murawy.

Tym razem wykonawca miał dłuższy okres, bo 12 dni do treningu. Mam nadzieję, że reprezentacja dalej będzie grać na PGE Narodowym, bo tutaj wygrywa. To jest jej dom, biało-czerwona twierdza. Wizerunek obiektu jest dla nas kluczowy. Musimy zrobić wszystko, żeby murawa była jak najlepszej jakości i spełniała - jak do tej pory - parametry przetargowe wynikające z przepisów UEFA, które nakłada na nas PZPN, ale także parametry użytkowe, na które wskazują piłkarze - podsumowała Borzdyńska.

Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Słowenia w tym turnieju nie wystąpi.