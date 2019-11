Wśród głównych pretendentów do tegorocznej "Złotej Piłki", przyznawanej przez francuski magazyn “France Football”, widzi kapitana reprezentacji Polski portugalska telewizja Sport TV. Stacja podkreśla, że po raz kolejny Lewandowski był kluczowym zawodnikiem dla zwycięstwa biało-czerwonych w meczu eliminacyjnym do Euro 2020.

Portugalska telewizja odnotowuje "klasę Roberta Lewandowskiego” przy drugim golu dla Polski we wtorkowym pojedynku ze Słowenią. Odnotowują, że "Lewy" nie tylko samodzielnie rozpoczął akcję, ale również ją wykończył pokonując Jana Oblaka. Sport TV również słoweńskiego golkipera wyróżnia za postawę we wtorkowym pojedynku w Warszawie.

W środę bramkę Lewandowskiego pokazują zarówno stacje telewizyjne, jak też portale internetowe. Witryna online wydawanego w Porto dziennika "O Jogo" nazywa gola polskiego napastnika "bramką, którą można oglądać wielokrotnie".

Z kolei wydawany w Lizbonie dziennik "A Bola" przypomina, że to dzięki Robertowi Lewandowskiemu biało-czerwonym udało się w końcówce meczu przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Polski po celnym dośrodkowaniu do Kamila Grosickiego i finalizacji Jacka Góralskiego.

Stołeczna gazeta, która od kilku tygodni pisze o napastniku Bayernu Monachium jako "poważnym kandydacie" do "Złotej Piłki", odnotowuje, że dzięki skuteczności Lewandowskiego biało-czerwoni zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie G.

"A Bola" odnotowuje też, iż z ponad 16 zdobytymi w tym sezonie golami w Bundeslidze Lewandowski jest również poważnym kandydatem do zdobycia tegorocznej nagrody "Złotego Buta", przyznawanej najskuteczniejszemu piłkarzowi świata.

Kibice komentujący na portalach sportowych dzienników Portugalii i Hiszpanii twierdzą, że "będący od kilku lat w wysokiej formie" Lewandowski nie był dotychczas uwzględniany w ścisłym gronie pretendentów do "Złotej Piłki", gdyż "miał gorszy marketing" niż Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

W środę o wysokiej formie Roberta Lewandowskiego piszą też hiszpańskie "El Mundo Deportivo" oraz "AS". Z kolei "Radio Marca" wskazuje, że pomimo 31 lat Robert Lewandowski cieszy się wciąż wysoką skutecznością oraz walnie przyczynia się do zwycięstw polskiej reprezentacji oraz Bayernu Monachium. Także ta rozgłośnia widzi "Lewego" w czołówce do nagrody "Złotej Piłki".

Hiszpańskie media przypominają, że Lewandowski znalazł się wśród 30 piłkarzy nominowanych w październiku do tegorocznej "Złotej Piłki". Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi 2 grudnia w Paryżu.