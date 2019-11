O rozpoczęciu prac koncepcyjnych i projektowych związanych z prezentacją ekspozycji, która będzie przypominała dzieje Widzewa, poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej szefowie obecnego lidera tabeli 2. ligi. Siedziba muzeum znajdzie się we frontowej części stadionu miejskiego, od al. Piłsudskiego. Otwarcie nowej placówki zaplanowano w 2020 r. w ramach obchodzonego w przyszłym roku jubileuszu 110-lecia istnienia klubu.

"Dziś mamy 109. rocznicę Widzewa i bardzo poważnie przygotowujemy się do przyszłorocznego jubileuszu. Pomysłów obchodów jest dużo, a teraz ogłaszamy realizację projektu stworzenia muzeum. Przeszliśmy od pomysłu do jego dynamicznego realizowania. Chcemy to zrobić porządnie i ciężka praca przed nami, żeby muzeum żyło i cały czas coś się w nim działo" – powiedziała prezes klubu Martyna Pajączek.

Podkreślono, że Muzeum KS Widzew Łódź – jaki pierwsze z polskich klubów - zostało w minionym tygodniu wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów MKiDN.

"Jesteśmy w bardzo ważnym momencie nowoczesnej historii Widzewa i jestem dumny oraz szczęśliwy, że udaje nam się realizować projekt powstania muzeum. Będziemy mogli podzielić się wszystkimi osiągnięciami klubu i ludzi, którzy tworzyli go przez ponad 100 lat. A historia ta obfitowała w bardzo wiele wydarzeń ważnych nie tylko dla Widzewa, Łodzi, ale także dla polskiego futbolu i sportu" – dodał wiceprezes RTS Widzew Konrad Walczak.

W klubie zgromadzono już część eksponatów, w tym m.in. puchary za mistrzostwo Polski i superpuchar z 1996 r. oraz wiele innych trofeów, strojów, dyplomów, odznak, kronik, ksiąg pamiątkowych, dokumentów oraz inne cenne pamiątki o znaczeniu historycznym.

Klub zachęca kibiców oraz dawnych zawodników do przekazywania pamiątek posiadanych w prywatnych zbiorach, które mogłyby stanowić eksponaty w nowej placówce. W siedzibie klubu uruchomione zostanie specjalne stanowisko przyjmowania widzewskich pamiątek. Jak zapewniają szefowie Widzewa, każdy przekazany przedmiot zostanie odpowiednio skatalogowany, a osoba, która go odda, otrzyma odpowiedni dokument potwierdzający przekazanie pamiątki do klubu.

Wkrótce mają rozpocząć się też prace związane z aranżacją muzeum. Jego część ma mieć multimedialny charakter.

"Losy klubu obfitujące w absolutnie wyjątkowe momenty zasługują na odpowiednią oprawę i stałe miejsce na ziemi. Muzeum ma być żywym organizmem współtworzonym i rozwijanym przez kibiców. Historia i tradycja Widzewa powinny stanowić bowiem nieodłączny element widzewskiej teraźniejszości i przyszłości" – wskazał odpowiedzialny z przedsięwzięcie Tomasz Gawroński.

Dodał, że sama wystawa zaplanowana z okazji 110. rocznicy powstania Widzewa będzie przekrojowa, czyli – jak zapowiedział - o wszystkich sukcesach, wszystkich ludziach i wszystkich sekcjach Widzewa.

Widzew Łódź jest czterokrotnym piłkarskim mistrzem Polski (1981, 1982, 1996, 1997). W 1983 r. dotarł do półfinału Pucharu Europy, a w 1996 r. uczestniczył w fazie grupowej Ligi Mistrzów. O sile drużyny na przestrzeni lat stanowili tacy piłkarze jak Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Włodzimierz Smolarek. Klub po upadku w 2015 r., jako nowy podmiot rozpoczął występy od 4. ligi, czyli piątego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Celem działaczy reaktywowanego klubu jest przywrócenie mu dawnego blasku i jak najszybszy powrotu do elity. Obecnie łodzianie są liderem tabeli 2. ligi.