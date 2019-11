Enrique podał się do dymisji w czerwcu - chciał spędzić więcej czasu z córką, która zmagała się z nowotworem kości. Dziewięcioletnia Xana zmarła pod koniec sierpnia.

Pod jego nieobecność przez kilka miesięcy reprezentację Hiszpanii prowadził Moreno, który wcześniej pełnił funkcję asystenta. Pod jego wodzą kadra nie przegrała żadnego z sześciu meczów w eliminacjach mistrzostw Europy. "La Roja" wygrała 18 listopada z Rumunią 5:0, ale po spotkaniu Moreno nie przyszedł na konferencję prasową. Dzień później poinformowano o powrocie na stanowisko Enrique.

Jedyną osobą odpowiedzialną za to, że Robert Moreno nie jest już członkiem sztabu szkoleniowego, jestem ja. Przyszedł do mojego domu i powiedział mi, że chce poprowadzić kadrę podczas Euro2020, a potem chętnie znów będzie moim asystentem. Rozumiem, że ciężko pracował, by być trenerem i że jest ambitny, ale według mnie zachował się nielojalnie. Ja nigdy bym tak nie postąpił i nie chcę osoby o takich cechach w moim sztabie - zaznaczył na środowej konferencji prasowej Enrique.

Moreno pracował u jego boku z drugim zespołem Barcelony, a następnie z Romą, Celtą Vigo, pierwszą drużyną "Dumy Katalonii" oraz hiszpańską kadrą.

Rozumiem jego decyzję, ale nie zgadzam się z nią. Powiedziałem mu, że nie chcę go już jako mojego asystenta i że mówię to z pełnym przekonaniem. Ambicję należy wspierać, ale gdy jest nadmierna, to jest wadą, a nie cnotą - podsumował były znakomity piłkarz, który bronił m.in. barw Realu Madryt i "Barcy".

49-letni trener zaznaczył, że sam nie wyszedł z propozycją powrotu do pracy. Zaoferować mieli mu to prezes hiszpańskiej federacji Luis Rubiales oraz dyrektor sportowy Jose Francisco Molina.

To nie był dla mnie dobry rok, ale chcę się skupić na przyszłości i odwdzięczyć się za zaufanie, które mi okazali - podkreślił Enrique.