W grupie A zagrają: drugi z gospodarzy Argentyna, Australia, Boliwia, Urugwaj, Chile i Paragwaj. Losowanie odbyło się we wtorek późnym wieczorem czasu polskiego w kolumbijskiej Kartagenie.

Przyszłoroczna Copa America odbędzie się w nieco innym formacie niż dotychczasowy. Zamiast trzech grup po cztery zespoły, reprezentacje krajów Ameryki Południowej oraz dwóch "gości" - w tym roku to Katar i debiutant Australia - podzielono na dwie grupy po sześć. Po cztery najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów.

Będzie to czwarta edycja turnieju w ciągu sześciu lat. Od przyszłego roku impreza ma już odbywać się regularnie co cztery lata. Ta najbliższa zostanie rozegrana między 12 czerwca a 12 lipca 2020 roku - dokładnie w tym samym czasie, co mistrzostwa Europy.

Mecz otwarcia pomiędzy Argentyną a Chile odbędzie się w Buenos Aires, a finał rozegrany zostanie w Kolumbii.

W finale poprzedniej edycji Brazylia wygrała z Peru 3:1.

Podział na grupy: Grupa A (Strefa Południowa - mecze w Argentynie): Argentyna, Australia, Boliwia, Urugwaj, Chile, Paragwaj

Grupa B (Strefa Północna - mecze w Kolumbii) Kolumbia, Brazylia, Katar, Wenezuela, Ekwador, Peru