Do przerwy zanosiło się na niespodziankę, ponieważ to wicemistrz Arabii Saudyjskiej prowadził 1:0 po trafieniu Salema Al-Dawsariego w 18. minucie. Al-Hilal miał szansę zostać trzecim azjatyckim finalistą w historii klubowych MŚ, po Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (2018) i japońskiej Kashimie Antlers (2016).

Po przerwie jednak mistrz Brazylii szybko wziął się do pracy. W 49. minucie do wyrównania doprowadził Urugwajczyk Giorgian De Arrascaeta, prowadzenie Flamengo dał w 78. Bruno Henrique, a trzeci gol padł w 82. min po niefortunnej interwencji obrońcy Alego Al-Bulayhiego, który skierował piłkę do własnej bramki.

W drugim półfinale w środę Liverpool zmierzy się z CF Monterrey. Początek zaplanowano na godzinę 18.30 czasu polskiego. Finał tegorocznej edycji odbędzie się w sobotę.

Flamengo Rio de Janeiro (Ameryka Płd.) - Al-Hilal 3:1 (0:1).

Bramki: dla Flamengo - Giorgian De Arrascaeta (49), Bruno Henrique (78), Ali Al-Bulayhi (82-samob.); dla Al-Hilal - Salem Al-Dawsari (18).

Czerwona kartka: Andre Carrillo (Al-Hilal, 83).

Sędzia: Ismail Elfath (USA).