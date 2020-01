Smokowski do Polsatu trafił po wieloletniej pracy w Canal Plus. W nowej stacji długo miejsca jednak nie zagrzał. Po półtora roku obie strony kończą współpracę. Dlaczego? Stacja zabroniła swoim dziennikarzom prowadzenia prywatnych kanałów w serwisie YouTube. Smokowski nie chciał na to przystać i doszło do "rozwodu".

Reklama

Z tego samego powodu niepewna jest dalsza przyszłość w Polsacie Borka oraz Kołtonia. Obaj również prowadzą w internecie swoje kanały. Na razie pierwszy z wymienionych komentatorów oficjalnie jest na długim urlopie. Z którego ma wrócić dopiero w marcu. Natomiast drugi ze wspomnianych dziennikarzy nieobecny jest na sportowych antenach Polsatu z przyczyn zdrowotnych.