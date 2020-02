We Włoszech jeden z sędziów piłkarskich Antonio Martiniello dostał roczny... zakaz stadionowy. To efekt jego ataku głową na bramkarza jednej z drużyn. Do incydentu doszło 1 lutego w meczu Borgo Mogliano z Montottone w lidze amatorskiej.

Zakaz obowiązuje na wszystkie mecze piłkarskie - także międzynarodowe. Reklama Jak podała agencja Ansa, po raz pierwszy w historii nałożono we Włoszech taką karę na arbitra. Poszkodowany bramkarz Matteo Ciccioli musiał pojechać do szpitala, by tam przejść szczegółowe badania, ale nie wykazały one większych urazów.