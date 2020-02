Jak poinformował we wtorek PZPN, 66-krotny reprezentant Polski został włączony do tego gremium na wniosek Przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta Dariusza Dziekanowskiego. Decyzję z aprobatą przyjął już kilka dni temu zarząd PZPN.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Klubu Wybitnego Reprezentanta, w uzasadnionych przypadkach członkami Klubu mogą zostać zawodnicy, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 40 meczów międzypaństwowych według oficjalnych kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem. Taka osobą jest bez wątpienia Łukasz Piszczek - napisano w komunikacie na stronie PZPN.

Piszczek karierę w kadrze narodowej postanowił zakończyć po nieudanych mistrzostwach świata 2018 w Rosji, ale oficjalnie został pożegnany prawie półtora roku później - w listopadzie 2019 w meczu ze Słowenią (3:2) na PGE Narodowym w eliminacjach mistrzostw Europy.

Urodzony 3 czerwca 1985 roku w Czechowicach-Dziedzicach Piszczek w reprezentacji zadebiutował w lutym 2007 roku w towarzyskim spotkaniu z Estonią (4:0) w hiszpańskim Jerez. Półtora roku później ówczesny selekcjoner Leo Beenhakker ściągnął go z wakacji, by w kadrze na mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii zastąpił kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego. Zagrał już na inaugurację z Niemcami (0:2).

Później były nieudane występy w Euro 2012 na polskich boiskach, zakończone sukcesem kwalifikacje do ME 2016 i ćwierćfinał turnieju we Francji, a także awans na wspomniany mundial w Rosji, który jednak znowu zakończył na fazie grupowej.

W grudniu 2019 roku Piszczek został wybrany do Reprezentacji Stulecia PZPN.

Doświadczony obrońca kontynuuje karierę klubową. Od 2010 roku gra w Borussii Dortmund, z którą występuje aktualnie m.in. w 1/8 finału Ligi Mistrzów.