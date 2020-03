Czesław Michniewicz niedawno był we Włoszech. Po powrocie do kraju selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21 poddał się testom na obecność w organizmie koronawirusa.

Szkoleniowiec po powrocie do Polski miał kaszel, ale nie miał podwyższonej temperatury. Jako, że wrócił z terenu najbardziej zagrożonego w Europie zgłosił się do stacji sanepidu. Skąd został odesłany do szpitala zakaźnego w Gdyni. Reklama Tam Michniewicz został poddany badaniom. 50-letni trener cały proces opisał na Twitterze. Na szczęście ze zdrowiem selekcjonera kadry do lat 21 wszystko jest w porządku. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję