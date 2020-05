Jeśli w najbliższym czasie nic się nie zmieni to już za kilka dni w Polsce piłkarze wrócą do gry. To cieszy Zbigniewa Bońka, bo każdy dzień przerwy w rozgrywkach pogarsza i tak nie najlepszą sytuację finansową klubów.

Piłka się uratuje, ale nie stać nas na czekanie, aż epidemia minie. Jeżeli szybko nie wystartujemy z ligą, może to być tragiczne dla wszystkich polskich klubów - twierdzi prezes PZPN. Reklama