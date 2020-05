Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wspólnie z Ekstraklasą S.A. przygotował ramowy terminarz rozgrywek Totolotek Pucharu Polski, PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. ligi oraz drugiej ligi do końca sezonu 2019/2020.

Reklama

Wcześniej poinformowano, 26 i 27 mają odbędą się ćwierćfinałowe pucharowe spotkania, odpowiednio Miedź Legnica – Legia Warszawa oraz Stal Mielec – Lech Poznań. Przed zawieszeniem rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa, awanse do 1/2 finału wywalczyły Cracovia i Lechia Gdańsk.

Półfinałowe spotkania rozegrane zostaną w terminie 7-8 lipca.

Jak zaznaczono w środowym komunikacie, jeśli do finału Pucharu Polski zakwalifikują się dwa kluby ekstraklasy, decydujący mecz odbędzie się 24 lipca. Z kolei w przypadku awansu co najmniej jednej drużyny pierwszoligowej rywalizacja o trofeum będzie miała miejsce 22 lipca.

Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy zostaną wznowione 29 maja. Koniec rundy zasadniczej zaplanowano na 14 czerwca, a całego sezonu – 18 i 19 lipca. Do rozegrania pozostało 11 kolejek, z których tylko trzy przypadną na środek tygodnia, pozostałe odbędą się w weekendy.

„Zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami zaplanowaliśmy dokończenie sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy na 19 lipca. Dzięki temu mogliśmy maksymalnie rozrzedzić kalendarz ligowy i będziemy korzystać z zaledwie trzech terminów w środku tygodnia. Nie chcemy bowiem niepotrzebnie przeciążać piłkarzy, którzy mieli przymusową przerwę w trakcie sezonu. Ligę zakończymy tego lata wyjątkowo późno, zatem start kolejnego sezonu będziemy planować nie wcześniej niż na połowę sierpnia. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmiemy niebawem, kiedy tylko znany będzie kalendarz UEFA na sezon 2020/2021” – poinformował cytowany w komunikacie Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.

W dniach 2-3 czerwca do gry wracają drużyny w pierwszej i drugiej lidze. Ostatnią kolejkę wyznaczono na 25-26 lipca. Z kolei baraże o występy na zapleczu ekstraklasy odbędą się 28 i 31 lipca.

Zestaw par 23. kolejki 1. ligi: GKS Jastrzębie – Warta Poznań, Radomiak Radom – Odra Opole, GKS Bełchatów – Sandecja Nowy Sącz, Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów, GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, Puszcza Niepołomice – Chojniczanka Chojnice, Miedź Legnica – Stal Mielec, Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wigry Suwałki, Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Ekstraklasa S.A. przygotowała także regulaminy określające zasady organizacji meczów w okresie pandemii. Szczegółowe wytyczne dotyczą obszarów: organizacji meczu, marketingowego, produkcji TV i współpracy z mediami.

Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania, które gwarantują sprawną i bezpieczną organizację meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Chcemy także zachować wysoką jakość transmisji, która od wielu lat wyróżnia naszą ligę. Dodatkowo w najbliższych dniach przeprowadzimy szczegółowe konsultacje z przedstawicielami klubów, aby przygotować każdą z drużyn do organizacji spotkań zgodnie z nowymi wytycznymi oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa powszechnego i zaleceń płynących ze strony państwa – przekazał prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Ekstraklasa S.A. rekomenduje, aby kluby podejmowały wszelkie działania zachęcających kibiców do pozostania w domach i niegromadzenia się w związku z organizacją spotkań ligowych. Wszystkie osoby pracujące na stadionie (z wyjątkiem piłkarzy i sędziów oraz trenerów przekazujących wskazówki zawodnikom) zostaną zobowiązane do zasłaniania ust i nosa do momentu opuszczenia przez nich obiektu.

„To szczególny czas dla wszystkich pracujących przy organizacji spotkań. Każda osoba znajdująca się na stadionie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa. Na meczu nie będzie chłopców do podawania piłek. Wcześniej zostaną przygotowane 24 piłki, aby nie powodować opóźnienia gry (…). Jakikolwiek catering jest zabroniony. Nie będzie również dziecięcej eskorty i maskotek. Będziemy z każdym klubem indywidualnie ustalać szczegóły, uwzględniając ich warunki stadionowe” – zaznaczył Marcin Stefański.

Wszystkie zapisy w regulaminie będą na bieżąco korygowane zgodnie z kolejnymi rekomendacjami wydawanymi przez ministerstwo zdrowia i inne organy państwowe.