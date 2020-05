Zasadniczo pomysł jest taki, by turniej rozegrać dokładnie w tych samych miastach, co było pierwotnie w planach. W tej chwili mogę powiedzieć, że mamy potwierdzenie od dziewięciu z dwunastu miast. Przy trzech pojawiły się pewne problemy, ale nadal dyskutujemy - powiedział słoweński działacz.

Chcemy, by impreza odbyła się w dwunastu miastach, ale jeśli się nie uda, to jesteśmy gotowi to zrobić, w ośmiu, dziewięciu, czy dziesięciu - dodał.

Ceferin nie wymienił miast, z którymi doszło już do porozumienia. Wiadomo jednak, że pewne problemy zgłosiło Bilbao, gdzie jeden z meczów ma rozegrać reprezentacja Polski. Hiszpanie na razie nie chcą potwierdzić, czy w danych dniach będzie dostępny stadion.

Z powodu pandemii koronawirusa, która spowodowała już śmierć ponad 310 tys. ludzi, turniej został przeniesiony na 11 czerwca - 11 lipca 2021.

Polska ma zagrać w grupie E wraz z Hiszpanią, Szwecją i drużyną z barażów.