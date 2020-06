"Zespół Medyczny PZPN informuje, że w drużynach Fortuna 1. Ligi wykonano testy przesiewowe na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, a dla osób z wynikiem nieujemnym badania wymazu z dróg oddechowych w kierunku SARS-CoV-2 met. Real Time RT-PCR. Na podstawie przeprowadzonych badań Zespół potwierdza, że wszystkie objęte badaniami osoby mają ujemne wyniki, a więc mecze 23. kolejki rozgrywek Fortuna 1. Ligi odbędą się zgodnie z zaplanowanym terminarzem" - przekazano w komunikacie związku.

Ostatni dotychczas mecz zaplecza ekstraklasy odbył się 9 marca. W spotkaniu na szczycie Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało wówczas u siebie Wartę Poznań 2:0. Później pandemia koronawirusa wstrzymała wszystkie rozgrywki piłkarskie w Polsce.

W tabeli po 22 rozegranych kolejkach prowadzą z dorobkiem 43 punktów Podbeskidzie i Warta, a dwa punkty mniej zgromadziła Stal Mielec.

Kolejki numer 23 i 24 rozegrane zostaną od wtorku do czwartku i od piątku do niedzieli. Sezon ma się zakończyć 25 lipca.

Do ekstraklasy awansują trzy zespoły - bezpośrednio dwa najlepsze, a trzeci po barażach z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Nowy termin meczów barażowych to 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finał). Do niższej klasy spadną natomiast bezpośrednio trzy zespoły.(