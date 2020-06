Spotkanie w Legnicy zapowiadało się ciekawie z kilku powodów. Oba zespoły mają w składzie wielu piłkarzy znanych z ekstraklasy i ambicje awansu w tym sezonie. Prezentują ofensywny, atrakcyjny futbol.

Stal i Miedź miały już za sobą majowe "debiuty". W poprzednim tygodniu oba zespoły odpadły w zaległych ćwierćfinałach Pucharu Polski. Legniczanie przegrali u siebie z Legią Warszawa 1:2, a mielczanie - także na swoim stadionie - ulegli Lechowi Poznań 1:3.

We wtorek, w ważnym meczu w perspektywie walki o ekstraklasę, lepsza okazała się Stal, a wynik został ustalony już do przerwy. Dla mielczan obie bramki zdobył były zawodnik m.in. Legii Warszawa i Wolverhampton Wanderers Michał Żyro. Miedź odpowiedziała tylko trafieniem z rzutu karnego Marquitosa.

W 70. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył brat Michała - Mateusz Żyro, ale Stal nie dała sobie odebrać zwycięstwa.

Obecnie ma 44 punkty i o jeden wyprzedza Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Wartę Poznań. Oba te zespoły zagrają w środę na wyjazdach. "Górale" zmierzą się z siódmą w tabeli Olimpią Grudziądz, a Wartę czeka tego dnia mecz z piątym GKS 1962 Jastrzębie.

Miedź pozostała na szóstej pozycji (34 pkt).

W innych wtorkowych meczach 23. kolejki Bruk-Bet Termalica Nieciecza pokonał przedostatnie w tabeli Wigry Suwałki 1:0, Puszcza Niepołomice wygrała z ostatnią Chojniczanką również 1:0, Stomil Olsztyn zremisował z Chrobrym Głogów 0:0, a GKS Bełchatów uległ Sandecji Nowy Sącz 0:3.

Trwająca obecnie seria gier zakończy się w czwartek, a już od piątku rozpocznie się 24. kolejka.

Przerwa spowodowana koronawirusem trwała w Fortuna 1. lidze prawie trzy miesiące. Poprzedni mecz odbył się 9 marca. W pierwszej dekadzie maja w klubach przeprowadzono testy na obecność koronawirusa, po których można było wznowić sezon.

Do ekstraklasy awansują trzy zespoły - bezpośrednio dwa najlepsze, a trzeci po barażach z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Nowy termin meczów barażowych to 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finał). Do niższej klasy spadną natomiast bezpośrednio trzy zespoły.

Na środę zaplanowano wznowienie sezonu w drugiej lidze (trzeci poziom). Natomiast rozgrywki PKO BP Ekstraklasy ruszyły ponownie już 29 maja.

Na razie wszystkie mecze odbywają się bez publiczności, jednak od 19 czerwca ma być możliwy powrót kibiców. W pierwszej fazie wypełnienie trybun może nastąpić maksymalnie w 25 procentach.

Wyniki meczów 23. kolejki i tabela 1. ligi piłkarskiej:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wigry Suwałki 1:0 (1:0)

Miedź Legnica - PGE FKS Stal Mielec 1:2 (1:2)

Puszcza Niepołomice - Chojniczanka Chojnice 1:0 (0:0)

Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów 0:0

GKS Bełchatów - Sandecja Nowy Sącz 0:3 (0:3)

Pozostałe mecze kolejki

2020-06-03:

GKS Jastrzębie - Warta Poznań (18.10)

Olimpia Grudziądz - Podbeskidzie Bielsko-Biała (20.40)

2020-06-04:

Radomiak Radom - Odra Opole 18.10)

GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec (20.40)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. PGE FKS Stal Mielec 23 14 2 7 37-22 44 +15

2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 13 4 5 42-21 43 +21

3. Warta Poznań 22 13 4 5 36-20 43 +16

4. Radomiak Radom 22 10 6 6 32-29 36 +3

5. GKS Jastrzębie 22 8 10 4 33-27 34 +6

6. Miedź Legnica 23 10 4 9 35-32 34 +3

7. Olimpia Grudziądz 22 10 4 8 36-36 34

8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 23 9 5 9 33-24 32 +9

9. Sandecja Nowy Sącz 23 9 5 9 36-37 32 -1

10. GKS Tychy 22 8 7 7 43-36 31 +7

11. Stomil Olsztyn 23 8 6 9 20-27 30 -7

12. Zagłębie Sosnowiec 22 8 5 9 33-36 29 -3

13. Puszcza Niepołomice 23 8 5 10 22-30 29 -8

14. Chrobry Głogów 23 7 6 10 26-35 27 -9

15. GKS Bełchatów 23 7 4 12 24-31 25 -7

16. Odra Opole 22 6 5 11 19-29 23 -10

17. Wigry Suwałki 23 5 4 14 18-38 19 -20

18. Chojniczanka Chojnice 23 5 4 14 31-46 19 -15

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2020-06-05:

Wigry Suwałki - Miedź Legnica (15.30)

PGE FKS Stal Mielec - Puszcza Niepołomice (17.40)

Chrobry Głogów - GKS Bełchatów (20.10)

2020-06-06:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (12.40)

Warta Poznań - Olimpia Grudziądz (15.10)

2020-06-07:

Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn (12.40)

GKS Tychy - Chojniczanka Chojnice (15.10)

Odra Opole - GKS Jastrzębie (17.00)

Sandecja Nowy Sącz - Radomiak Radom (17.00)