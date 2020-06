Najcenniejszy wydaje się sukces Warty, która w Jastrzębiu-Zdroju pokonała piąty w tabeli GKS 1962. Rozstrzygnięcie padło w doliczonym przez arbitra czasie gry, a gola na wagę trzech punktów zdobył Michał Jakóbowski.

Reklama

W pierwszej połowie prowadzenie gościom dziewiątym golem w sezonie zapewnił z rzutu karnego Mateusz Kupczak, a wyrównał Czech Petr Galuska.

W Grudziądzu także emocji nie brakowało, ale gospodarze musieli odrabiać dwubramkową stratę. W pierwszej połowie gola dla "Górali" uzyskał 17-letni Jakub Bieroński, a 10 minut po przerwie podwyższył z "jedenastki" Bartosz Jaroch. Honorowe trafienia dla Olimpii było dziełem Holendra Rickiego van Haarena.

Dwie czołowe pozycje, które gwarantują bezpośredni awans do ekstraklasy, zajmują Podbeskidzie i Warta - po 46 punktów. Dwa mniej ma mielecka Stal, która we wtorek pokonała Miedź 2:1.

Spotkanie w Legnicy zapowiadało się ciekawie z kilku powodów. Oba zespoły mają w składzie wielu piłkarzy znanych z ekstraklasy i ambicje awansu w tym sezonie. Oba miały też już za sobą majowe "debiuty", odpadając w poprzednim tygodniu w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Wynik został ustalony już do przerwy. Dla mielczan obie bramki zdobył były zawodnik m.in. Legii Warszawa i Wolverhampton Wanderers Michał Żyro. Miedź odpowiedziała tylko trafieniem z rzutu karnego Marquitosa.

W 70. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył brat Michała - Mateusz Żyro, ale Stal nie dała sobie odebrać zwycięstwa.

Wszyscy rywale czołowej trójki mają po 34 pkt i zajmują lokaty od piątej do siódmej. Na dziś jeden z nich nie załapałby się do barażów o awans.

Trwająca obecnie seria gier zakończy się w czwartek, a już od piątku rozpocznie się 24. kolejka.

Przerwa spowodowana koronawirusem trwała w Fortuna 1. lidze prawie trzy miesiące. Poprzedni mecz odbył się 9 marca. W pierwszej dekadzie maja w klubach przeprowadzono testy na obecność koronawirusa, po których można było wznowić sezon.

Do ekstraklasy awansują trzy zespoły - bezpośrednio dwa najlepsze, a trzeci po barażach z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Nowy termin meczów barażowych to 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finał). Do drugiej ligi, w której rywalizację wznowiono w środę, spadną natomiast trzy zespoły.

Na razie wszystkie mecze - także w ekstraklasie, która ruszyła 29 maja - odbywają się bez publiczności. Od 19 czerwca ma być możliwy powrót kibiców. W pierwszej fazie trybuny będą mogły być wypełnione w 25 procentach.

Wyniki meczów 23. kolejki i tabela 1. ligi piłkarskiej:

2020-06-02:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wigry Suwałki 1:0 (1:0)

Miedź Legnica - PGE FKS Stal Mielec 1:2 (1:2)

Puszcza Niepołomice - Chojniczanka Chojnice 1:0 (0:0)

Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów 0:0

GKS Bełchatów - Sandecja Nowy Sącz 0:3 (0:3)

2020-06-03:

Olimpia Grudziądz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2 (0:1)

GKS Jastrzębie - Warta Poznań 1:2 (1:1)

Pozostałe mecze kolejki

2020-06-04:

Radomiak Radom - Odra Opole (18.10)

GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec (20.40)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 14 4 5 44-22 46 +22

2. Warta Poznań 23 14 4 5 38-21 46 +17

3. PGE FKS Stal Mielec 23 14 2 7 37-22 44 +15

4. Radomiak Radom 22 10 6 6 32-29 36 +3

5. GKS Jastrzębie 23 8 10 5 34-29 34 +5

6. Miedź Legnica 23 10 4 9 35-32 34 +3

7. Olimpia Grudziądz 23 10 4 9 37-38 34 -1

8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 23 9 5 9 33-24 32 +9

9. Sandecja Nowy Sącz 23 9 5 9 36-37 32 -1

10. GKS Tychy 22 8 7 7 43-36 31 +7

11. Stomil Olsztyn 23 8 6 9 20-27 30 -7

12. Zagłębie Sosnowiec 22 8 5 9 33-36 29 -3

13. Puszcza Niepołomice 23 8 5 10 22-30 29 -8

14. Chrobry Głogów 23 7 6 10 26-35 27 -9

15. GKS Bełchatów 23 7 4 12 24-31 25 -7

16. Odra Opole 22 6 5 11 19-29 23 -10

17. Wigry Suwałki 23 5 4 14 18-38 19 -20

18. Chojniczanka Chojnice 23 5 4 14 31-46 19 -15

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Reklama

Mecze w następnej kolejce

2020-06-05:

Wigry Suwałki - Miedź Legnica (15.30)

PGE FKS Stal Mielec - Puszcza Niepołomice (17.40)

Chrobry Głogów - GKS Bełchatów (20.10)

2020-06-06:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (12.40)

Warta Poznań - Olimpia Grudziądz (15.10)

2020-06-07:

Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn (12.40)

GKS Tychy - Chojniczanka Chojnice (15.10)

Odra Opole - GKS Jastrzębie (17.00)

Sandecja Nowy Sącz - Radomiak Radom (17.00)