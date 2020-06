Nagranie wyciekło do internetu i można je odszukać w serwisie "youtube". Moja matka pokłóciła się ze swoim chłopakiem, tym co daje d**y. W końcu wybił okno i poszedł do szpitala, pe**ł - to tylko jeden z cytatów z nagrania.

Reklama

Neymar na razie nie komentuje sprawy.