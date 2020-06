Andrzej Duda w pierwszej turze dostał ponad 43 proc. głosów. Rafał Trzaskowski ponad 30 proc. Tomaszewski jest zaskoczony, że obecnie urzędujący prezydent nie otrzymał ponad 50 proc. głosów i nie rozstrzygnął sprawy w pierwszym podejściu. Andrzej Duda jest najlepszym prezydentem w powojennej Polsce. Reprezentował nas najlepiej ze wszystkich prezydentów, których mieliśmy do tej pory. Nie było żadnych wpadek, "filipińskich chorób", szogunów. Po prostu jest wzorem, który jest szanowany na całym świecie. Podpisał ustawy o 500+, 300+. Bardzo dużo zrobił dla Polski i dziwię się, że Polacy nie odwdzięczyli mu się - mówi WP SportoweFakty legendarny bramkarz naszej kadry.

Tomaszewski nie ukrywa, na kogo odda swój głos w drugiej turze. Dla mnie nie ma innego wyjścia niż Andrzej Duda. Tym bardziej, że kontrkandydat - Rafał Trzaskowski - powiedział, że jak zostanie prezydentem, to doprowadzi do zalegalizowania związków partnerskich. A co za tym idzie - o czym my nie zdajemy sobie sprawy - do adopcji. Dla mnie to nie do przyjęcia, kompromitacja - podkreśla były reprezentant Polski.