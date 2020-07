Poprzednie wpisy szefa polskiej piłki były bardzo kontrowersyjne. Tym razem "Zibi" nie chciał wywoływać "burzy". Słowa prezesa PZPN wydają się zdecydowanie bardziej wyważone.

W Polsce mieć swoje zdanie nie przystoi, lepiej być prowadzonym na smyczy i bić brawo bez myślenia. W niedzielę jak zawsze od 64 lat zrobię to co sam myślę, a nie co mi podpowiadają na prawo i lewo, a Wy? - napisał Boniek.