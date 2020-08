To oznacza, że mecze m.in. reprezentacji Polski w Amsterdamie 4 września i Bośnią i Hercegowiną w Zenicy trzy dni później mają się odbyć zgodnie z planem. Ale tak będzie tylko na Starym Kontynencie.

Spotkania drużyn należących do innych konfederacji zostały przełożone na 24 stycznia - 1 lutego 2022 roku.

To oznacza, że nie będzie obowiązku wypuszczania piłkarzy z klubów do drużyn narodowych w tych konfederacjach we wrześniu 2020 - napisano w komunikacie FIFA.

Potwierdzono także, że Puchar Narodów Afryki odbędzie się w styczniu 2022, ale dokładny termin na razie nie został podany do wiadomości.

Z kolei Złoty Puchar CONCACAF planowany jest na 10 lipca - 1 sierpnia 2021 roku, zaś runda wstępna potrwa od 2 do 6 lipca.