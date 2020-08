To odpowiedź m.in. na przypadek Munira El Haddadiego. W 2014 roku 18-letni wówczas piłkarz wszedł na boisko w 77. minucie meczu w koszulce Hiszpanii. Nigdy więcej w jej barwach już nie wystąpił, ale zamknęło mu to drogę do gry w reprezentacji Maroka, skąd pochodzą jego rodzice.

Zmiana drużyny narodowej ma być możliwa dopiero po trzech latach od ostatniego występu w pierwotnej kadrze.

Możliwy będzie powrót do "starej" reprezentacji, jeśli w nowej ostatecznie nie zagrało się nawet jednego meczu.

FIFA chce także ułatwić osobom naturalizowanym grę dla nowej ojczyzny. Jeśli w nowym kraju osoba znalazła się przed 10. rokiem życia, to już po trzech latach rezydencji będzie mogła występować w jego reprezentacji.

Zmiana przepisów ma zostać przyjęta podczas kongresu FIFA 18 września.