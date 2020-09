Piłkarze młodzieżowej reprezentacji Polski po prawie roku wracają do rywalizacji w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21. W piątek zagrają w Parnawie z Estonią, a we wtorek na stadionie Widzewa w Łodzi z Rosją. W październiku i listopadzie biało-czerwonych czekają trzy spotkania.

Kilka dni temu PZPN opublikował 26-osobową kadrę, powołaną przez trenera Czesława Michniewicza. Znaleźli się w niej m.in. bramkarze: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Liverpool FC), Radosław Majecki (AS Monaco), obrońca Robert Gumny (Lech Poznań), pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds United FC), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Przemysław Płacheta (Norwich City FC) oraz napastnicy: Bartosz Białek (VfL Wolfsburg), Patryk Klimala (Celtic FC) i Maciej Rosołek (Legia Warszawa). Reklama Piłkarze reprezentacji Polski już po testach na koronawirusa i poznali wyniki Zobacz również Kadra w niezmienionym 26-osobowym składzie trenowała na zgrupowaniu w Sochocinie koło Płońska. Jutro o godz. 10 z lotniska w Modlinie uda się na mecz do Estonii – powiedział rzecznik prasowy młodzieżowej reprezentacji Emil Kopański. Ostatnie spotkania biało-czerwoni rozegrali w listopadzie 2019 roku. Najpierw w Sofii przegrali w eliminacjach z Bułgarią 0:3. To była pierwsza porażka Polaków, którzy stracili pozycję lidera grupy 5. na rzecz Rosjan. Od 69. minuty podopieczni trenera Michniewicza grali wtedy w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę (po drugiej żółtej) dostał Karol Fila. Skład z tamtego spotkania: Kamil Grabara - Robert Gumny, Jan Sobociński, Sebastian Walukiewicz, Kamil Pestka - Marcin Listkowski (46. Przemysław Płacheta), Karol Fila, Maciej Ambrosiewicz (46. Sebastian Kowalczyk), Mateusz Bogusz (68. Bartosz Bida), Kamil Jóźwiak (74. Sylwester Lusiusz) - Patryk Klimala (74. Bartosz Slisz). Trzy dni później, 18 listopada, drużyna trenera Michniewicza uległa w towarzyskim meczu w Podgoricy Czarnogórze 0:1. Nie będziemy niestety mogli skorzystać z usług Kamila Pestki, który doznał kontuzji stawu skokowego i musi przejść leczenie.(...) Wierzę, że w najbliższych spotkaniach z Estonią i Rosją wywalczymy komplet punktów i przybliżymy się do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy (...) – stwierdził Michniewicz, cytowany na stronie PZPN. W tabeli gr. 5 prowadzi Rosja, która w sześciu występach zgromadziła 14 punktów. Drugie miejsce zajmuje Polska - 10 pkt (5), a trzecie Bułgaria - 8 (5). Na dalszych pozycjach plasują się Serbia 7 (6), Estonia 3 (5) i Łotwa 2 (5). Tegoroczną część rozgrywek polscy piłkarze mieli rozpocząć 27 marca meczem z Łotwą. Ale to spotkanie z powodu pandemii koronawirusa nie doszło do skutku. "Zostało przełożone na 17 listopada" – wyjaśnił rzecznik. Wcześniej Polacy zmierzą się z Serbią 9 października na wyjeździe i Bułgarią 13 października u siebie. Obydwa najbliższe mecze, tj. 4 i 8 września, rozpoczną się o godz. 18 w Parnawie i na obiekcie Widzewa w Łodzi. W kwalifikacjach uczestniczą 53 reprezentacje, podzielone na dziewięć grup. Awans do turnieju finałowego w Słowenii i na Węgrzech wywalczą zwycięzcy oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca. Pozostałe ekipy z drugich lokat rozegrają baraże. Gospodarze mają zapewniony udział. Kadra Polski na mecze z Estonią i Rosją: Bramkarze: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Liverpool FC), Radosław Majecki (AS Monaco). Obrońcy: Karol Fila (Lechia Gdańsk), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Robert Gumny (Lech Poznań), Mateusz Hołownia (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (MSK Żilina), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze). Pomocnicy: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bogusz (Leeds United FC), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Marcin Listkowski (US Lecce), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Przemysław Płacheta (Norwich City FC), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Bartosz Slisz (Legia Warszawa). Reklama Napastnicy: Bartosz Białek (VfL Wolfsburg), Patryk Klimala (Celtic FC), Maciej Rosołek (Legia Warszawa), Paweł Tomczyk (Stal Mielec).