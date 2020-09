Reklama

Mecz udanie rozpoczął się dla gospodarzy, którzy po jednej z pierwszych akcji wywalczyli rzut karny, podyktowany za faul na Filipie Marchwińskim. Pewnym egzekutorem "11" był Filip Szymczak. Dla Szymczaka nie było to jednak do końca udane spotkanie, bowiem w drugiej połowie został zmieniony z powodu kontuzji.

Zanim Szymczak opuścił murawę, Niemcy wyrównali po precyzyjnym strzale Mehmeta Cana Aydina. Wcześniej goście mieli kilka znakomitych okazji, ale Kacper Bieszczad spisywał się znakomicie. W drugiej połowie przyjezdni mieli wyraźną przewagę, lecz bramkarz Chrobrego Głogów kilkakrotnie uratował Polaków od utraty drugiego gola.

Na koniec spotkania oba zespoły przystąpiły do serii rzutów karnych, które miały się odbyć bez względu na wynik. Lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali 4-2.

Pojedynki z Niemcami i Czechami to pierwszy etap przygotowań reprezentacji U19 przed turniejem eliminacyjnym do mistrzostw Europy. Rozegrany on zostanie w marcu przyszłego roku w Irlandii, a rywalami biało-czerwonych oprócz gospodarzy będą Estonia oraz Bośnia i Hercegowina. Tylko zwycięzca awansuje do turnieju finałowego. (PAP)

Polska – Niemcy 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Filip Szymczak (7-karny), 1:1 Mehmet Can Aydin (52).

Polska: Kacper Bieszczad - Jakub Iskra, Łukasz Bejger, Patryk Peda (85. Ariel Mosór), Jakub Niewiadomski, Daniel Szelągowski - Kacper Kozłowski (82. Adam Ratajczyk), Jan Biegański, Michał Rakoczy (82. Aleksander Buksa) - Filip Szymczak (56. Hubert Turski), Filip Marchwiński.

Żółte kartki: Polska - Jakub Niewiadomski, Michał Rakoczy; Niemcy - Mehmet Can Aydin.

Sędziował: Artur Aluszyk (Polska). Widzów: ok. 700.