Rozegrany na stadionie Widzewa mecz miał duże znaczenie dla końcowego układu tabeli. Do Łodzi przyjechał bowiem niepokonany do tej pory lider grupy 5. Zwycięstwo Polaków sprawiło, że do Rosjan tracą tylko punkt i mają realne szanse na zajęcie pierwszego miejsca, dającego bezpośredni awans do przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy.

Dwa czołowe zespoły grupy przed przerwą nie stworzyły jednak ciekawego widowiska. Ich gra była bardzo zachowawcza i toczyła się głównie w środowej części boiska, przez co brakowało klarownych okazji do otwarcia wyniku. Odważniejsi z przodu byli Rosjanie, którzy gdyby nie dobra interwencja Radosława Majeckiego już w 5. minucie mogli objąć prowadzenie po strzale Iwana Ignatjewa. Później dwukrotnie w polu karnym biało-czerwonych obrońcy zablokowali uderzenia Maksima Głuszenkowa.

Podopieczni Czesława Michniewicza dopiero w końcówce pierwszej połowi przesunęli grę bliżej bramki gości, ale próbowali zagrozić jej jedynie po stałych fragmentach gry. To okazało się najmocniejszą bronią gospodarzy, którzy objęli prowadzenie po rzucie rożnym. W 61. minucie do dobrego dośrodkowania Mateusza Bogusza doszedł Patryk Dziczek, który strzałem głową pokonał bramkarza reprezentacji Rosji.

Od tej pory trwał napór gości. Polacy chwilami bronili się bardzo głęboko i szczęśliwie, jednak mimo kilku groźnych sytuacji pod bramką Majeckiego osiągnęli cel.

To było piąte zwycięstwo Polaków i pierwsza porażka Rosjan w eliminacjach do MME.

W siedmiu dotychczasowych spotkaniach eliminacyjnych biało-czerwoni zdobyli 16 punktów. Wcześniej dwukrotnie wygrali z Estonią 4:0 i 6:0 oraz na wyjeździe z Łotwą 1:0 i u siebie z Serbią 1:0, zremisowali na wyjeździe z Rosją 2:2 i ulegli na wyjeździe Bułgarii 0:3.

Kolejny mecz drużyna Michniewicza rozegra 9 października na wyjeździe z Serbią.

W mistrzostwach Europy, które w 2021 roku odbędą się w Słowenii i na Węgrzech, weźmie udział 16 drużyn. Awans wywalczą triumfatorzy każdej z dziewięciu grup oraz pięć zespołów z drugich miejsc. Udział mają zapewniony obaj gospodarze.

Polska – Rosja 1:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Patryk Dziczek (61-głową).

Żółte kartki - Polska: Robert Gumny, Patryk Klimala, Karol Fila. Rosja: Nail Umiarow, Aleksandr Łomowickij, Danił Krugowoj.

Sędzia: Kevin Clancy (Szkocja).

Polska: Radosław Majecki – Karol Fila, Kamil Piątkowski, Jakub Kiwior, Robert Gumny - Marcin Listkowski (46. Jakub Kamiński), Tomasz Makowski, Patryk Dziczek, Mateusz Bogusz (78. Bartosz Slisz), Tymoteusz Puchacz (74. Przemysław Płacheta) - Patryk Klimala.