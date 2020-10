"Na naszą postawę nieco wpłynął fakt, że boisko było w bardzo złym stanie. To nie jest wymówka, ale piłka odbijała się nieregularnie. Mój zespół zagrał dobrze, stworzyliśmy okazje, jednak nie strzeliliśmy gola. To się zdarza" - przyznał po remisie z Polską trener Italii Roberto Mancini.

Reklama

Po trzech kolejkach grupy A1 prowadzą Włosi z dorobkiem pięciu punktów. Biało-czerwoni mają cztery, podobnie jak Holandia. Ostatnie miejsce zajmuje Bośnia i Hercegowina (2 pkt), która w środę zmierzy się z Polską we Wrocławiu.

Ewentualne zwycięstwo piłkarzy trenera Jerzego Brzęczka może im dać prowadzenie w tabeli, ale pod warunkiem remisu tego dnia Włochów z Holendrami.

W grupie A2 szlagierowo zapowiadał się mecz Anglii z Belgią, czyli rewanż za spotkanie o trzecie miejsce mundialu 2018 w Rosji. Wówczas górą byli Belgowie (2:0), ale w niedzielę lepsi okazali się Anglicy, zwyciężając na Wembley 2:1.

Gole dla gospodarzy strzelili Marcus Rashford z rzutu karnego oraz Mason Mount, natomiast dla gości, którzy prowadzili, Romelu Lukaku z "jedenastki".

Dzięki wygranej Anglicy awansowali na pierwszej miejsce (7 pkt), a na drugie spadli Belgowie (6). Trzecia Dania (4) wygrała na wyjeździe 3:0 z outsiderem w tej stawce, pozostającą bez żadnego punktu Islandią.

W St. Denis pod Paryżem, w szlagierze grupy A3, spotkały się aktualny mistrz świata z aktualnym mistrzem Europy i zwycięzcą pierwszej edycji LN, czyli Francja z Portugalią. Gole nie padły. Gościom nie pomógł nawet Cristiano Ronaldo, którego - jak podkreśliła agencja AFP - wyłączył z gry cichy bohater meczu Presnel Kimpembe.

Z powodu ograniczeń spowodowanych koronawirusem na 80-tysięczny Stade de France wpuszczono tylko tysiąc fanów.

Oba zespoły mają po siedem punktów. Pierwsze trzy zdobyła w niedzielę Chorwacja. Wicemistrzowie świata pokonali w Zagrzebiu pozostającą bez punktów Szwecję 2:1. Reprezentacja "Trzech Koron" to jeden z rywali Polaków w przyszłorocznych mistrzostwach Europy.

W niedzielę odbyło się też wiele meczów w niższych dywizjach. Na uwagę zwracają m.in. trzy gole napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda w wygranym 4:0 przez Norwegię spotkaniu grupy B1 z Rumunią.

W mecz grupy B4 Irlandia z powodu przypadków koronawirusa musiała radzić sobie bez siedmiu piłkarzy, ale zdołała zremisować 0:0 z liderem Walią.

W trzeciej dywizji, a w grupie C2 jedno ze spotkań odbyło się w... Polsce. Z powodów politycznych Armenia nie mogła podejmować u siebie Gruzji i spotkanie rozegrano w Tychach. Zakończyło się remisem 2:2, a jedną z bramek dla Gruzinów zdobył piłkarz Lecha Poznań Nika Kaczarawa.

Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D - tylko z dwóch. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four). Polska stara się o rolę jego gospodarza i jeżeli wygra swoją grupę, otrzyma to prawo.

Wyniki 3. kolejki i program 4. kolejki Ligi Narodów:

niedziela, 11 października grupa A1 Bośnia i Herc. - Holandia 0:0 Polska - Włochy 0:0 M Z R P bramki pkt 1. Włochy 3 1 2 0 2-1 5 2. Holandia 3 1 1 1 1-1 4 3. Polska 3 1 1 1 2-2 4 4. Bośnia i Herc. 3 0 2 1 2-3 2 grupa A2 Anglia - Belgia 2:1 (1:1) Islandia - Dania 0:3 (0:1) 1. Anglia 3 2 1 0 3-1 7 2. Belgia 3 2 0 1 8-3 6 3. Dania 3 1 1 1 3-2 4 4. Islandia 3 0 0 3 1-9 0 grupa A3 Chorwacja - Szwecja 2:1 (1:0) Francja - Portugalia 0:0 1. Portugalia 3 2 1 0 6-1 7 2. Francja 3 2 1 0 5-2 7 3. Chorwacja 3 1 0 2 5-9 3 4. Szwecja 3 0 0 3 1-5 0 grupa B1 Norwegia - Rumunia 4:0 (2:0) Irlandia Płn. - Austria 0:1 (0:1) 1. Austria 3 2 0 1 5-4 6 2. Norwegia 3 2 0 1 10-3 6 3. Rumunia 3 1 1 1 4-7 4 4. Irlandia Płn. 3 0 1 2 2-7 1 grupa B2 Izrael - Czechy 1:2 (0:1) Szkocja - Słowacja 1:0 (0:0) 1. Szkocja 3 2 1 0 4-2 7 2. Czechy 3 2 0 1 6-4 6 3. Izrael 3 0 2 1 3-4 2 4. Słowacja 3 0 1 2 2-5 1 grupa B3 Serbia - Węgry 0:1 (0:1) Rosja - Turcja 1:1 (1:0) 1. Rosja 3 2 1 0 7-4 7 2. Węgry 3 2 0 1 4-3 6 3. Turcja 3 0 2 1 1-2 2 4. Serbia 3 0 1 2 1-4 1 grupa B4 Irlandia - Walia 0:0 Finlandia - Bułgaria 2:0 (0:0) 1. Walia 3 2 1 0 2-0 7 2. Finlandia 3 2 0 1 3-1 6 3. Irlandia 3 0 2 1 1-2 2 3. Bułgaria 3 0 1 2 1-4 1 grupa C2 Estonia - Macedonia Płn. 3:3 (1:1) Armenia - Gruzja 2:2 (1:0) 1. Macedonia Płn. 3 1 2 0 6-5 5 2. Gruzja 3 1 2 0 4-3 5 3. Armenia 3 1 1 1 5-4 4 4. Estonia 3 0 1 2 3-6 1 grupa C3 Kosowo - Słowenia 0:1 (0:1) Grecja - Mołdawia 2:0 (1:0) 1. Grecja 3 2 1 0 4-1 7 2. Słowenia 3 2 1 0 2-0 7 3. Kosowo 3 0 1 2 2-4 1 4. Mołdawia 3 0 1 2 1-4 1 grupa C4 Kazachstan - Albania 0:0 Litwa - Białoruś 2:2 (1:0) 1. Kazachstan 3 1 1 1 3-2 4 2. Albania 3 1 1 1 2-1 4 3. Białorus 3 1 1 1 4-5 4 4. Litwa 3 1 1 1 3-4 4 sobota, 10 października grupa A4 Ukraina - Niemcy 1:2 (0:1) Hiszpania - Szwajcaria 1:0 (1:0) 1. Hiszpania 3 2 1 0 6-1 7 2. Niemcy 3 1 2 0 4-3 5 3. Ukraina 3 1 0 2 3-7 3 4. Szwajcaria 3 0 1 2 2-4 1 grupa C1 Luksemburg - Cypr 2:0 (2:0) Czarnogóra - Azerbejdżan 2:0 (1:0) 1. Czarnogóra 3 3 0 0 5-0 9 2. Luksemburg 3 2 0 1 4-2 6 3. Azerbejdżan 3 1 0 2 2-4 3 4. Cypr 3 0 0 3 0-5 0 grupa D1 Wyspy Owcze - Łotwa 1:1 (1:1) Andora - Malta 0:0 1. Wyspy Owcze 3 2 1 0 5-3 7 2. Łotwa 3 0 3 0 2-2 3 3. Malta 3 0 2 1 3-4 2 4. Andora 3 0 2 1 0-1 2 grupa D2 Liechtenstein - Gibraltar 0:1 (0:1) 1. Gibraltar 2 2 0 0 2-0 6 2. Liechtenstein 2 1 0 1 2-1 3 3. San Marino 1 0 0 2 0-3 0 wtorek, 13 października grupa A4 Ukraina - Hiszpania (20.45) Niemcy - Szwajcaria (20.45) grupa C1 Azerbejdżan - Cypr (18.00) Czarnogóra - Luksemburg (20.45) grupa D1 Łotwa - Malta (18.00) Wyspy Owcze - Andora (20.45) grupa D2 Liechtenstein - San Marino (20.45) środa, 14 października grupa A1 Polska - Bośnia i Hercegowina (20.45) Włochy - Holandia (20.45) grupa A2 Anglia - Dania (20.45) Islandia - Belgia (20.45) grupa A3 Chorwacja - Francja (20.45) Portugalia - Szwecja (20.45) grupa B1 Norwegia - Irlandia Płn. (20.45) Rumunia - Austria (20.45) grupa B2 Szkocja - Czechy (20.45) Słowacja - Izrael (20.45) grupa B3 Turcja - Serbia (20.45) Rosja - Węgry (20.45) grupa B4 Finlandia - Irlandia (18.00) Bułgaria - Walia (20.45) grupa C2 Estonia - Armenia (20.45) Macedonia Płn. - Gruzja (20.45) grupa C3 Mołdawia - Słowenia (20.45) Grecja - Kosowa (20.45) grupa C4 Litwa - Albania (18.00) Białoruś - Kazachstan (20.45)

Reklama

(PAP)

af/ pp/