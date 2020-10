48-letni Stolarczyk to były piłkarz m.in. Pogoni Szczecin i Wisły Kraków. W obu tych klubach pracował też jako główny trener, a ostatnio prowadził reprezentację Polski do lat 17.

"Po spotkaniach reprezentacji Polski U-21 w październiku z Serbią (0:1) i Bułgarią (1:1) swoją pracę z drużyną zakończył trener Czesław Michniewicz. Polski Związek Piłki Nożnej dziękuje mu za poświęcenie, osiągane z kadrą młodzieżową sukcesy i życzy powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej" - napisano na stronie federacji.

Jak dodano, Stolarczyk po raz pierwszy poprowadzi kadrę U-21 w meczu z Łotwą 17 listopada w Łodzi, na koniec eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.

50-letni Michniewicz 21 września został szkoleniowcem Legii i wtedy przewidywano, że rozstanie się z kadrą młodzieżową po zakończeniu eliminacji. Wkrótce okazało się jednak, że nastąpi to szybciej, już po spotkaniu z Bułgarami, do którego doszło we wtorek w Gdyni.

"Listopadowy mecz z Łotwą, jeżeli ten rywal zajmie ostatnie miejsce w grupie, nie będzie miał znaczenia dla losów naszego awansu (przy porównywaniu bilansu ekip z drugich miejsc, w grupach sześciozespołowych nie liczą się wyniki z ostatnią drużyną - PAP), więc dla nowego szkoleniowca będzie to możliwość debiutu i sprawdzenia piłkarzy. Dzięki temu marcowe spotkania turnieju, jeśli do niego awansujemy, nie będą dla nowego trenera pierwszymi w tej roli" - mówił kilka dni temu PAP rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Wśród potencjalnych następców Michniewicza pojawiało się w mediach nazwisko Jacka Magiery, szkoleniowca kadry U-19, ale ostatecznie został nim Stolarczyk.

Polscy piłkarze do lat 21 po remisie z Bułgarią wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli, już bez szans na pierwszą lokatę. W dziewięciu dotychczasowych meczach grupy 5. (złożonej z sześciu drużyn) zdobyli 17 punktów.

Mają sześć punktów straty do Rosji, która rozegrała jedno spotkanie więcej i zakończyła już eliminacje jako zwycięzca grupy.

Jeżeli biało-czerwoni pokonają w listopadzie Łotwę, na pewno zajmą drugie miejsce w grupie. Ich ewentualny awans do turnieju finałowego będzie jednak zależeć od dorobku punktowego drużyn z tej pozycji w innych grupach. Obecnie w takim zestawieniu biało-czerwoni zajmują drugą pozycję, ale drużyny sklasyfikowane za nimi mają niewielką stratę, a dorobek mogą jeszcze powiększyć.

W mistrzostwach Europy, które w 2021 roku odbędą się w Słowenii i na Węgrzech, weźmie udział 16 drużyn. Udział mają zapewniony obaj gospodarze. Awans wywalczą triumfatorzy każdej z dziewięciu grup oraz pięć najlepszych zespołów z drugich miejsc, przy czym do tego bilansu w grupach sześciozespołowych nie będą liczone mecze z ostatnią drużyną w tabeli.

Faza grupowa ME do lat 21 odbędzie się od 24 do 31 marca 2021, natomiast faza pucharowa (od ćwierćfinałów) - od 31 maja do 6 czerwca.

Aktualne zestawienie wiceliderów grup (tylko mecze z drużynami do 5. miejsca): M bramki pkt 1. Francja 7 19-9 18 2. Polska 8 15-7 14 3. Belgia 7 16-6 13 4. Rumunia 7 14-5 13 5. Irlandia 7 9-5 13 6. Portugalia 5 15-7 12 7. Austria 7 15-12 12 8. Szkocja 6 5-2 11 9. Macedonia Płn. 6 8-8 8