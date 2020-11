Przemysław Frankowski zdobył dwie bramki dla Chicago Fire w przegranym u siebie 3:4 meczu ligi MLS z New York City FC. Piłkarz reprezentacji Polski łącznie zaliczył trzy trafienia w tym sezonie. Jego drużyna nie awansowała do play off.

Frankowski rozegrał w niedzielę całe spotkanie, a bramkarza gości pokonał dwa razy w ciągu kilkudziesięciu sekund w końcówce pierwszej połowy - w 42. i 43. minucie. Reklama Drużyna polskiego pomocnika zakończyła sezon zasadniczy na 11. miejscu w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 23 punktów (w 23 meczach), co oznacza, że nie awansowała do fazy play off. (