To kolejne roszady we włoskiej kadrze w ostatnich dniach. W czwartek poinformowano, że do treningów wrócili obrońca Francesco Acerbi i pomocnik Nicolo Barella, a ze składu ubyli napastnik Vincenzo Grifo i pomocnik Mattia Zaccagni.

Po ustaleniu terminu i uzyskaniu pozwolenia od właściwych organów zdrowia do kolegów dołączą: obrońca Cristiano Biraghi, pomocnik Gaetano Castrovilli oraz napastnicy Federico Chiesa i Ciro Immobile.

Niedzielne spotkanie Italii z biało-czerwonymi odbędzie się w Reggio Emilia o godz. 20.45. Z kolei w środę wyjazdowym rywalem Włochów będzie reprezentacja Bośni i Hercegowiny.

Polska po czterech kolejkach rywalizacji w grupie A1 Ligi Narodów ma siedem punktów i o jeden wyprzedza Włochy, a o dwa Holandię. Tabelę zamykają pozostający bez zwycięstwa piłkarze z Bałkanów - 2 pkt.