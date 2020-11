Hiszpania pokonała Niemcy aż 6:0 w szlagierowym meczu piłkarskiej Ligi Narodów i awansowała do przyszłorocznego turnieju finałowego, dołączając do pewnej już wcześniej awansu Francji. We wtorek mistrzowie świata pokonali 4:2 Szwecję, która spadła z najwyższej dywizji.

Bohaterem meczu w Sewilli był Ferran Torres. 20-letni zawodnik, który latem przeszedł z Valencii do Manchesteru City, strzelił trzy gole. Ponadto bramki zdobyli Alvaro Morata, Rodri i Mikel Oyarzabal. Reklama Niemcy ponieśli najwyższą porażkę od 1931 roku, od meczu towarzyskiego z Austrią (również 0:6). "Hiszpania dała nam lekcję wszystkiego, gry z piłką, ale również bez piłki" - przyznał pomocnik reprezentacji Niemiec Toni Kroos, na co dzień piłkarz Realu Madryt. W bramce gości po raz 96. zagrał Manuel Neuer, dzięki czemu pobił rekord Seppa Maiera pod względem liczby występów golkiperów w reprezentacji Niemiec. "Dzisiaj rywale zdominowali nas na boisku. Nic nie funkcjonowało. W każdej formacji wyglądało to źle. Trzeba teraz wyciągnąć odpowiednie wnioski" - przyznał trener gości Joachim Loew. Hiszpanie wyprzedzili Niemców w tabeli i awansowali do przyszłorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów, z udziałem czterech zwycięzców grup najwyższej dywizji. Podopieczni Luis Enrique, którzy będą rywalami Polaków w mistrzostwach Europy 2021, zgromadzili w tabeli grupy A4 jedenaście punktów, a ich wtorkowi rywale - dziewięć. Niemcy zagrali gorzej od kadry Brzęczka. Najwyższa porażka od 1931 roku Zobacz również Mecz trzeciej Ukrainy na wyjeździe z czwartą Szwajcarią został odwołany z powodu kolejnych przypadków koronawirusa w ekipie gości. W grupie A3 już wcześniej pewna pierwszego miejsca była Francja. We wtorek "Trójkolorowi" pokonali u siebie 4:2 Szwedów, kolejnych rywali Polaków w ME 2021. Wprawdzie goście prowadzili w Saint-Denis pod Paryżem od piątej minuty po golu Viktora Claessona, ale później trafili Olivier Giroud (dwukrotnie) oraz Benjamin Pavard. W 88. minucie bramkę dla Szwecji zdobył Robin Quaison, jednak ostatnie słowo należało do Franuzów, którzy ustalili wynik meczu w 90+5. minucie (Olivier Giroud). Porażka kosztowała Szwedów spadek do drugiej dywizji. Zgromadzili trzy punkty, podobnie jak trzeci w tabeli Chorwaci. Mieli identyczny bilans bezpośrednich meczów z tym rywalem (wygrali ze sobą po 2:1), ale minimalnie gorszy bramkowy. We wtorek Chorwacja uległa u siebie Portugalii 2:3, grając od 51. minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Marko Roga. Francuzi zdobyli w tej grupie 16 punktów, a Portugalia, która nie obroni trofeum z pierwszej edycji LN - 13. W dywizji C (trzeci poziom) Czarnogóra pokonała we wtorek Cypr 4:0 i wygrała grupę 1, awansując do dywizji B. Reklama W środę zaprezentują się m.in. polscy piłkarze, który w grupie A1 zagrają w Chorzowie z Holandią. Biało-czerwoni zachowali niewielką szansę awansu do turnieju finałowego, przełożonego na październik 2021, ale przede wszystkim chcą zrehabilitować się za niedzielną porażkę w bardzo słabym stylu w Reggio Emilia z Włochami 0:2. Po tym spotkaniu podopieczni Jerzego Brzęczka spadli na trzecią pozycję w tabeli, jednak nie stracili szansy na pierwsze miejsce i awans do Final Four. Muszą jednak pokonać Holendrów, a prowadzący w tabeli Włosi przegrać na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, będącą już bez szans utrzymania się w dywizji A. Wyniki 6. kolejki oraz program piłkarskiej Ligi Narodów: 17 listopada, wtorek grupa A3

Chorwacja - Portugalia 2:3 (1:0)

Francja - Szwecja 4:2 (2:1) 1. Francja 6 5 1 0 12-5 16 - awans

2. Portugalia 6 4 1 1 12-4 13

3. Chorwacja 6 1 0 5 9-16 3

4. Szwecja 6 1 0 5 5-13 3 - spadek grupa A4

Hiszpania - Niemcy 6:0 (3:0)

Szwajcaria - Ukraina odwołane



1. Hiszpania 6 3 2 1 13-3 11 - awans

2. Niemcy 6 2 3 1 10-13 9

3. Ukraina 5 2 0 3 5-10 6

4. Szwajcaria 5 0 3 2 6-8 3 grupa C1

Luksemburg - Azerbejdżan 0:0

Czarnogóra - Cypr 4:0 (3:0) 1. Czarnogóra 6 4 1 1 10-2 13 - awans

2. Luksemburg 6 3 1 2 7-5 10

3. Azerbejdżan 6 1 3 2 2-4 6

4. Cypr 6 1 1 4 2-10 4 - spadek grupa D1

Malta - Wyspy Owcze 1:1 (0:0)

Andora - Łotwa 0:5 (0:1) 1. Wyspy Owcze 6 3 3 0 9-5 12 - awans

2. Malta 6 2 3 1 8-6 9

3. Łotwa 6 1 4 1 8-4 7

4. Andora 6 0 2 4 1-11 2 grupa D2

Gibraltar - Liechtenstein 1:1 (1:1) 1. Gibraltar 4 2 2 0 3-1 8 - awans

2. Liechtenstein 4 1 2 1 3-2 5

3. San Marino 4 0 2 2 0-3 2 18 listopada, środa grupa A1

Polska - Holandia (20.45)

Bośnia i Herc. - Włochy (20.45) tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Włochy 5 2 3 0 5-2 9

2. Holandia 5 2 2 1 5-3 8

3. Polska 5 2 1 2 5-4 7

4. Bośnia i Hercegowina 5 0 2 3 3-9 2 - spadek grupa A2

Anglia - Islandia (20.45)

Belgia - Dania (20.45) 1. Belgia 5 4 0 1 12-4 12

2. Dania 5 3 1 1 6-3 10

3. Anglia 5 2 1 2 3-4 7

4. Islandia 5 0 0 5 3-13 1 - spadek grupa B1

Irlandia Płn. - Rumunia (20.45)

Austria - Norwegia (20.45) 1. Austria 5 4 0 1 8-5 12

2. Norwegia 4 3 0 1 11-3 9

3. Rumunia 4 1 1 2 4-8 4

4. Irlandia Płn. 5 0 1 4 3-10 1 grupa B2

Izrael - Szkocja (20.45)

Czechy - Słowacja (20.45) 1. Szkocja 5 3 1 1 5-3 10

2. Czechy 5 3 0 2 7-5 9

3. Izrael 5 1 2 2 6-7 5

4. Słowacja 5 1 1 3 5-8 4 grupa B3

Serbia - Rosja (20.45)

Węgry - Turcja (20.45) 1. Rosja 5 2 2 1 9-7 8

2. Węgry 5 2 2 1 5-4 8

3. Turcja 5 1 3 1 6-6 6

4. Serbia 5 0 3 2 4-7 3 grupa B4

Irlandia - Bułgaria (20.45)

Walia - Finlandia (20.45) 1. Walia 5 4 1 0 4-0 13

2. Finlandia 5 4 0 1 6-2 12

3. Irlandia 5 0 2 3 1-4 2

4. Bułgaria 5 0 1 4 2-7 1 grupa C2

Armenia - Macedonia Płn. (18.00)

Gruzja - Estonia (18.00) 1. Macedonia Płn. 5 2 3 0 9-7 9

2. Armenia 5 2 2 1 8-6 8

3. Gruzja 5 1 3 1 6-6 6

4. Estonia 5 0 2 3 5-9 2 - spadek grupa C3

Kosowo - Mołdawia (20.45)

Grecja - Słowenia (20.45) 1. Słowenia 5 4 1 0 8-1 13

2. Grecja 5 3 2 0 6-1 11

3. Kosowo 5 0 2 3 3-5 2

4. Mołdawia 5 0 1 4 1-10 1 grupa C4

Kazachstan - Litwa (16.00)

Albania - Białoruś (16.00) 1. Białoruś 5 3 1 1 8-5 10

2. Albania 5 2 2 1 5-2 8

3. Litwa 5 1 2 2 3-6 5

4. Kazachstan 5 1 1 3 4-7 4