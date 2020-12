Drużyny narodowe 55 krajów zrzeszonych w UEFA zostaną podzielone na 10 grup. W pięciu z nich (od A do E) zagra po pięć zespołów, w pozostałych (od F do J) - po sześć. Przepustkę na mundial do Kataru wywalczy 13 z nich.

Polska trafiła do koszyka drugiego, co oznacza, że trafi na jednego przeciwnika z kontynentalnego topu: Belgię, Francję, Anglię, Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Chorwację, Danię, Niemcy lub Holandię.

Biało-czerwoni na pewno nie trafią na zespół ze swojego koszyka, czyli: Szwajcarię, Walię, Szwecję, Austrię, Ukrainę, Serbię, Turcję, Słowację i Rumunię.

Najgroźniejsze z trzeciego koszyka wydają się ekipy Rosji, Węgier i Czech, a z czwartego można trafić np. na Słowenię.

W rolę "sierotek" pomagających w przeprowadzeniu losowania mają się wcielić mistrz świata z 2006 roku Włoch Daniele De Rossi oraz wicemistrz z 2010 Holender Rafael van der Vaart.

Rywalizacja w fazie grupowej w strefie europejskiej potrwa od marca do listopada 2021 roku. Na mundial zakwalifikują się bezpośrednio tylko zwycięzcy grup, zaś drużyny z drugich miejsc trafią do baraży. Zagrają w nich także dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny w Lidze Narodów w sezonie 2020/21 spośród tych, które nie zajmą pierwszej lub drugiej lokaty w grupie eliminacji.

Łącznie 12 reprezentacji zostanie podzielonych na trzy ścieżki barażowe, w których rozegrają półfinały i finały. W ten sposób zostanie wyłonionych pozostałych trzech uczestników MŚ 2022 ze strefy europejskiej.

Biało-czerwoni do tej pory wystąpili w mistrzostwach świata w 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 i 2018 roku. Dwukrotnie zajęli trzecie miejsce - w 1974 i 1982 roku. Natomiast w XXI wieku w trzech turniejach z ich udziałem ani razu nie wyszli z grupy.

Mundial w Katarze odbędzie się od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.