Gazeta "L'Equipe" donosi, że śmierć nastąpiła po operacji serca. Problemy kardiologiczne miał od dawna. W 2001 roku został odwieziony do szpitala w przerwie meczu.

Reklama

Reprezentację Francji prowadził krótko, w dwunastu spotkaniach w latach 1992-93. Został zwolniony po nieudanych eliminacjach do mundialu w USA. Wcześniej przez cztery lata był asystentem selekcjonera Michela Platiniego. W 1996 roku do mistrzostwa Europy doprowadził reprezentację "Trójkolorowych" do lat 18.

Z PSG mistrzostwo kraju zdobył w 1986 roku, a z Olympique Lyon dokonał tego w 2006 i 2007.

W Liverpoolu pracował w latach 1998-2004. To za jego kadencji na Anfield przeniósł się bramkarz Jerzy Dudek.

Smutny dzień, wielki człowiek, menadżer, gentlemen, zawsze z uśmiechem! Dzięki Tobie mogłem zagrać w najwspanialszym klubie na Świecie! Boże opiekuj się nim dobrze, bo na to zasługuje! Będzie nam ciebie brakować Gerarrd Houlier - napisał Dudek na Instagramie.

Z "The Reds" w 2001 roku wywalczył Puchar UEFA, Superpuchar Europy oraz Puchar Anglii.

Ostatnim klubem w jego karierze była Aston Villa, którą prowadził w latach 2010-2011.