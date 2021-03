Biało-czerwoni przygotowują się do czwartkowego meczu z Węgrami na wyjeździe, inaugurującego ich zmagania w eliminacjach mistrzostw świata. W środę o godz. 11 wylecą z Warszawy do Budapesztu, ale nie wiadomo, czy w pełnym składzie.

We wtorek wieczorem w mediach pojawiła się bowiem informacja o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa m.in. u jednego z piłkarzy kadry Paulo Sousy.

Informacji tej nie potwierdził na razie team menedżer kadry narodowej i rzecznik PZPN.

Czekamy na wyniki badań. Będą prawdopodobnie w środę rano. Tak jak zawsze poinformujemy o tym opinię publiczną - powiedział PAP Jakub Kwiatkowski.

Zgodnie z protokołem medycznym UEFA, piłkarze i sztab podczas marcowego zgrupowania muszą przejść trzykrotnie testy na koronawirusa (najpóźniej dwa dni przed każdym meczem). Pierwsze z nich przeprowadzono we wtorek, a wyniki mają być znane właśnie w środę wczesnym rankiem.

Oprócz tego PZPN zorganizował w poniedziałek, z własnej inicjatywy, szybkie testy antygenowe (tuż po przyjeździe kadrowiczów i sztabu do hotelu), które dały we wszystkich przypadkach wynik negatywny. Z informacji PAP wynika, że powtórzono to we wtorek. Wyniki również miały być negatywne, ale teraz trwa oczekiwanie na rezultaty "obowiązkowych" badań, wynikających z protokołu medycznego UEFA.

Czwartkowe spotkanie z Węgrami w Budapeszcie będzie debiutem Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później Polacy podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.