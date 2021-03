Lewandowski kontuzji doznał w trakcie niedzielnego meczu z Andorą (3:0) w Warszawie. Zdobył w nim dwie bramki, ale boisko opuścił już w 63. minucie.

Leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację - poinformowano w komunikacie.

Po meczu z Andorą, a przed środowym z Anglią jest pewien problemy, gdyż mamy kilku piłkarzy z drobnymi urazami, w tym Roberta Lewandowskiego. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się to wszystko pozytywnie zakończy. Jak nie, to będziemy musieli grać w takim składzie i z takimi zawodnikami, jakich mamy do dyspozycji. Do południa sytuacja będzie jaśniejsza – mówił rano prezes PZPN Zbigniew Boniek, dodając, że rywale z Andory grali "szalenie ostro".

Polacy rozpoczęli kwalifikacje do katarskiego mundialu od remisu 3:3 w Budapeszcie z Węgrami i niedzielnej wygranej 3:0 w Warszawie z Andorą. Trzy bramki w tych spotkaniach strzelił kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.

W tabeli grupy I polski zespół zajmuje drugie miejsce ex aequo z Węgrami – po 4 punkty. Dwa zwycięstwa odnieśli Anglicy, którzy pokonali na wyjeździe Albanię 2:0 i u siebie San Marino 5:0