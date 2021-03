Już we poniedziałek było wiadomo, że w kadrze są nowe zakażenia. Dziś ujawniono nazwiska piłkarzy, którzy mieli pozytywne wyniki testów. Są to Kamil Piątkowski i Grzegorz Krychowiak. Ten drugi jest jednak ozdrowieńcem i PZPN podjął rozmowy z UEFA mające na celu dopuszczenie piłkarza do gry na Wembley.

