Grupowymi rywalami biało-czerwonych będzie Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Z tego grona najmocniejsi są Hiszpanie, a najsłabsi Słowacy. Awans do drugiej fazy turnieju wydaje się realny. Dla byłego bramkarza naszej kadry wyjście z grupy wydaje się planem minimum.

Moje zdanie jest takie, że mamy obecnie najlepsze piłkarskie pokolenie w historii. I mamy naprawdę szanse na zdobycie medalu na tych mistrzostwach. Bo jeśli nie oni, to kto? Bo jeśli nie teraz, to kiedy? - mówi Tomaszewski w na łamach "Super Expressu".

Według bohatera z Wembley sukces Polaków zależy od wyborów selekcjonera Paulo Sousy, który musi trafić ze składem i przestać eksperymentować. Jeśli to mu się uda, to zdaniem legendarnego bramkarza biało-czerwoni szybko nie wrócą do domu. Na półfinał naszą drużynę stać. Warto pamiętać, że dla niektórych zawodników to może być ostatni wielki turniej - dodał Tomaszewski w "Super Expressie".