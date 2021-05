Jak przyznał w wywiadzie dla francuskiego dziennika "L'Equipe", na razie ta idea pozostaje w sferze planów. Na razie nic nie zostało postanowione, ale omówimy ten pomysł - zastrzegł. Zamiast rozgrywać półfinały w systemie mecz i rewanż, od sezonu 2024/25 w Lidze Mistrzów odbywałby się w jednym miejscu Final Four, w którym do wyłonienia zwycięzcy potrzebne byłyby trzy spotkania. To mogłoby być fantastyczne wydarzenie, trwające tydzień święto futbolu - zauważył Ceferin.

Wiązałoby się to jednak z odebraniem półfinalistom przywileju organizacji meczu na własnym stadionie oraz zmniejszeniem ogólnej liczby spotkań, co mogłoby nie spodobać się nadawcom telewizyjnym. Nie ma pośpiechu. Musimy całą sprawę skonsultować i w odpowiednim czasie podejmiemy decyzję - dodał.

Kiedy ruszy Final Four?

Po raz pierwszy Final Four mógłby się odbyć w 2025 roku, gdyż od sezonu 2024/25 Champions League czeka reforma. W fazie zasadniczej zagra wtedy 36 zamiast 32 zespołów, więc znacząco wzrośnie liczba meczów. W formie turnieju finałowego z udziałem ośmiu drużyn końcowy etap LM rozegrany został ze względu na pandemię COVID-19 przed rokiem. Wszystkie spotkania odbyły się w Lizbonie. W wywiadzie dla francuskiego dziennika Ceferin zdradził też, że przełożenie mistrzostw Europy z 2020 na lato tego roku kosztować będzie UEFA między 100 a 200 mln euro.

Podatek od luksusu dla klubów

Słoweniec przyznał też, że UEFA pracuje nad pewnym modelem "podatku od luksusu", na wzór zawodowych lig w USA. W koszykarskiej NBA czy hokejowej NHL kluby płacą podatek od każdego dolara wydanego na płace powyżej ustalonego limitu.

"Poważnie o tym myślimy" - stwierdził prezydent UEFA. (PAP)

