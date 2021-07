Mimo że koszulka została uwierzytelniona przez FIFA i Adidasa, dom aukcyjny, z którym skontaktowała się agencja AFP, nie był w stanie potwierdzić, czy francuski rozgrywający rzeczywiście miał ją na sobie podczas tego słynnego meczu.

Francja wygrała wówczas z Brazylią 3:0, a dwie bramki strzelił właśnie Zidane.

Jak podkreślają francuskie media, nie jest to najdroższa koszulka piłkarza sprzedana na aukcji ani jedyna, co do której istnieją wątpliwości, czy była noszona. W październiku 2018 r. paryska firma aukcyjna Coutau-Begarie musiała wycofać kilka dni przed licytacją koszulkę prezentowaną jako ta, którą nosił Zidane ze względu na wątpliwości co do jej autentyczności.

Koszulka sprzedana w niedzielę ostatecznie za 108 800 dolarów wyceniana była przez Julien's Auction na od 80 000 do 120 000 dolarów.

Podczas tejże aukcji koszulka gwiazdy koszykówki Jamesa sprzedana została za 512 000 dolarów.

Natomiast dwa stroje Los Angeles Lakers noszone przez Kobego Bryanta, który zginął w tragicznej katastrofie helikoptera w styczniu 2020 r., zostały sprzedane za 96 000 i 75 000 dolarów.