Chelsea wystąpiła w spotkaniu o to trofeum po raz czwarty, a triumfowała dwukrotnie - poprzednio w 1998 roku. Villarreal o Superpuchar grał po raz pierwszy.
Chelsea Londyn - Villarreal CF 1:1 po dogrywce (1:1, 1:0), karne 6:5.
Bramki: 1:0 Hakim Ziyech (27.), 1:1 Gerard Moreno (73.).
Żółte kartki: Chelsea Londyn - Antonio Rudiger, Thomas Tuchel (trener, poza boiskiem), Kepa Arrizabalaga; Villarreal CF - Yeremi Pino, Dani Raba.
Sędzia: Siergiej Karasiow (Rosja).
Widzów: ok. 13 tys.
Chelsea Londyn: Edouard Mendy (119. Kepa Arrizabalaga) - Antonio Rudiger, Trevoh Chalobah, Kurt Zouma (66. Andreas Christensen) - Marcos Alonso, Mateo Kovacic, N'Golo Kante (65. Jorginho), Callum Hudson-Odoi (82. Cesar Azpilicueta) - Kai Havertz, Hakim Ziyech (43. Christian Pulisic), Timo Werner (65. Mason Mount).
Villarreal CF: Sergio Asenjo - Alfonso Pedraza (58. Pervis Estupinan), Pau Torres, Raul Albiol, Juan Foyth - Alberto Moreno (85. Manu Morlanes), Etienne Capoue (70. Mario Gaspar), Manu Trigueros (70. Moi Gomez) - Boulaye Dia (86. Dani Raba), Gerard Moreno, Yeremi Pino (91. Aissa Mandi).