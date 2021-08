Nicola Zalewski z AS Roma i Adam Buksa z New England Revolution zostali powołani do piłkarskiej reprezentacji Polski na trzy wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata - poinformował PZPN.

W kadrze narodowej jest 26 zawodników, w tym wracający do niej pomocnik Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa) i Krzysztof Piątek (Hertha Berlin). Obydwu zabrakło w tegorocznych mistrzostwach Europy, Szymański wówczas nie znalazł uznania u trenera Paulo Sousy, zaś Piątek był kontuzjowany. Podopieczni portugalskiego selekcjonera zagrają z Albanią (2 września, Warszawa), San Marino (5 września, Serravalle) i Anglią (8 września, Warszawa). Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 20.45. Drugie zgrupowanie Buksy Urodzony we Włoszech 19-letni Zalewski (jego rodzice pochodzą z Polski), występujący na pozycji pomocnika, po raz pierwszy znalazł się w kadrze biało-czerwonych. W 2019 roku Zalewski grał w ekipie Polski w mistrzostwach świata do lat 20. W AS Roma zbierał doświadczenie w młodzieżowych zespołach, ale np. na początku maja wystąpił w rewanżowym mecz półfinałowym Ligi Europy z Manchesterem United (3:2). Natomiast grający w amerykańskiej lidze MLS 25-letni napastnik Buksa był już na zgrupowaniu reprezentacji za kadencji Jerzego Brzęczka, lecz nie zadebiutował. W ekipie biało-czerwonych jest tylko jeden zawodnik występujący w polskiej ekstraklasie - Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin. Bez Fabiańskiego Nie ma już w jej składzie bramkarza Łukasza Fabiańskiego (West Ham United), który niedawno zakończył reprezentacyjną karierę. Do podstawowego golkipera kadry Wojciecha Szczęsnego (Juventus Turyn) dołączyli inni zawodnicy klubów Serie A - Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina) i Łukasz Skorupski (Bologna FC), a rezerwowym jest Radosław Majecki (AS Monaco). Polacy zaczęli eliminacje MŚ 2022 od marcowych spotkań z: Węgrami (3:3), Andorą (3:0) i Anglią (1:2). W tabeli grupy I, po trzech kolejkach, prowadzi Anglia - 9 pkt, przed Węgrami - 7, Albanią - 6 i Polską - 4. Kadra Polski na mecze z Albanią, San Marino i Anglią: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn). Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Tymoteusz Puchacz (1. FC Union Berlin), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa). Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Karol Linetty (Torino FC), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli). Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki). Lista rezerwowa: Radosław Majecki (AS Monaco).