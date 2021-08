Poprzednie zestawienie opublikowano w czerwcu, czyli przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, gdzie złoty medal wywalczyły pierwszy raz w historii Kanadyjki, szóste w aktualnym rankingu.

Reklama

W finale pokonały Szwedki 3-2 w rzutach karnych. Po 90 i 120 minutach utrzymywał się remis 1:1. W meczu o trzecie miejsce reprezentacja USA wygrała z Australią 4:3.

We wrześniu startują eliminacje do mistrzostw świata

Polki, prowadzone od niedawna przez trenerkę Ninę Patalon, przygotowują się do startujących we wrześniu eliminacji do mistrzostw świata, które w 2023 roku rozegrane zostaną w Australii i Nowej Zelandii. W pierwszym meczu o punkty podejmą 17 września w Gdańsku Belgię.

W grupie F rywalami polskiej drużyny będą też ekipy Norwegii, Albanii, Kosowa i Armenii. Do rywalizacji w strefie UEFA zgłosiło się 51 zespołów narodowych. Zostały podzielone na dziewięć grup, sześcio- i pięciozespołowych.

Eliminacje potrwają rok. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do finałów, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzeci będzie miał jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 ekip.

W finałach MŚ wystąpią 32 drużyny, dwaj gospodarze - bez konieczności gry w kwalifikacjach.