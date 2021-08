Zdarzenie miało miejsce w środę tuż przed północą na parkingu położonym obok Stadionu Miejskiego i zostało zarejestrowane przez monitoring. Według niepotwierdzonych informacji, niezidentyfikowany mężczyzna wybił przednią szybę w czarnym BMW i wrzucił do wnętrza butelkę z płynem.

Reklama

To skandaliczne zdarzenie, które - w obliczu okoliczności - uderza zarówno w klub, jego kibiców, sponsorów oraz partnerów, jak i we mnie prywatnie. Arka Gdynia to nasze wspólne dobro, które stale się rozwija - również dzięki owocnej współpracy wspomnianych środowisk. Nie pozwolimy, by sprawca zdarzenia zatrzymał dalszy rozwój klubu i wpłynął na wzajemne relacje. Obecnie sprawą zajmuje się gdyńska policja. Liczę na szybkie ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej - poinformował w klubowym komunikacie prezes Kołakowski.