Piłkarz został natychmiast przewieziony do szpitala Narodowego w Kopenhadze i - jak powiadomił jego klub - już w karetce poczuł się lepiej, lecz teraz przejdzie dokładne badania.

Jak przyznali działacze obu drużyn, sytuacja była tak dramatycznym przeżyciem dla nich i dla piłkarzy, że zdecydowali się na przerwanie meczu i dokończenie go w późniejszym terminie, oczekując wspólnie na stadionie na wiadomości ze szpitala.

W Danii wszyscy nadal żyjemy przypadkiem Christiana Eriksena, który 12 czerwca doznał ataku serca w meczu mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze - powiedział dyrektor sportowy FA 2000 Steffen Dam.

Dodał, że kolejny taki przypadek jest niepokojący, zwłaszcza że Daghim ma zaledwie 20 lat i w dodatku nawet nie przebywał na boisku, tylko rozgrzewał się, aby na nie wejść jako zmiennik w drugiej połowie.

Daghim jest wychowankiem FC Kopenhaga i rozegrał kilka meczów w pierwszym składzie zanim został wypożyczony do norweskiego Ham Kam, a w styczniu przeszedł do Kolding IF. W reprezentacji Danii U-19 rozegrał dziewięć spotkań.