Podopieczni Czesława Michniewicza do rewanżu przystąpią m.in. bez strzelca jednego z goli w Pradze - Chorwata Josipa Juranovica, który przeszedł do Celticu Glasgow. Poprawiła się natomiast sytuacja kadrowa związana wcześniej z kontuzjami kilku piłkarzy, a po pauzie za kartki do składu wraca Artur Jędrzejczyk.

Reklama

W miniony weekend legioniści odpoczywali - ligowy mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza został na prośbę warszawskiego klubu przełożony. Slavia nie zrobiła sobie przerwy, wygrała z Banikiem Ostrawa 4:0.

Szkoleniowiec drużyny z Pragi Jindrych Trpisovsky przyznał przed rewanżem w Warszawie, że Legia ma bardzo dobrego trenera, różne warianty taktyczne i gra u siebie. Musimy być gotowi na różne opcje - dodał.

Porażka nie oznacza końca przygody w europejskich pucharach

Wcześniej Legii i Slavii nie powiodło się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W trzeciej, przedostatniej rundzie polski zespół nie sprostał Dinamu Zagrzeb (1:1 i 0:1), a czeska drużyna została wyeliminowana przez węgierski Ferencvarosi TC (0:2 i 1:0).

Zwycięzca tego dwumeczu awansuje do fazy grupowej Ligi Europy, zaś przegrany będzie rywalizował w Lidze Konferencji, nowych rozgrywkach UEFA (trzeci poziom).

Od tego sezonu nie obowiązuje już zasada premiująca gole na wyjeździe, więc w przypadku jakiegokolwiek remisu w czwartek - np. 0:0 czy 1:1 - sędzia zarządzi dogrywkę.

Raków w lepszej sytuacji

Zadanie, jakie czeka podopiecznych trenera Marka Papszuna na pozór wydaje się łatwe - wystarczy zrobić to samo, co udało się w pięciu poprzednich meczach eliminacji Ligi Konferencji, czyli nie stracić gola.

Bramkarz Vladan Kovacević jest niepokonany w tych rozgrywkach od ponad 510 minut, na co składa się pięć pełnych spotkań, dwie dogrywki oraz czas doliczony przez arbitrów. Przypomnijmy, że najpierw Raków dwukrotnie zremisował 0:0 z Suduvą Mariampol, ale okazał się lepszy od wicemistrzów Litwy w serii rzutów karnych, a potem zremisował 0:0 z Rubinem Kazań i w rewanżu, po dogrywce, wygrał w stolicy Tatarstanu 1:0, a Kovavević już w 122 minucie gry obronił rzut karny. Teraz przeciwnik jest jeszcze bardziej wymagający, co potwierdził już w ubiegłym tygodniu na stadionie Podbeskidzia, gdzie zagrał bardzo agresywnie i wypracował sobie kilka wręcz idealnych sytuacji do zdobycia goli, ale bramkarz Rakowa i tym razem zdołał zachować czyste konto. Czy ta sztuka uda mu się jeszcze raz?

Pewność siebie piłkarzy Gentu

Kapitan KAA Gent, zarazem były piłkarz warszawskiej Legii, Vadis Odjidja-Ofoe jest przekonany, że jego drużyna odrobi straty z pierwszego spotkania. Mówił o tym już w Bielsku-Białej i podkreślał, że pomoże w tym doping belgijskich kibiców, którzy w czwartkowy wieczór stawią się na mogącym pomieścić 20 tys. widzów stadionie Ghelamco Arena. Trener Hein Vanhaezebrouck też zachowywał optymizm i przekonanie, iż do fazy grupowej Ligi Konferencji awansuje jego zespół, a Tarik Tissoudali czy Laurent Depoitre będą mieli lepiej nastawione celowniki niż w pierwszym spotkaniu.

Z kolei Marek Papszun zwracał uwagę na klasę przeciwnika i podtrzymywał twierdzenie, że to Belgowie pozostają faworytami dwumeczu. Ale zaraz dodał, że jego podopieczni postarają się pokrzyżować im szyki. Będzie o to może trochę łatwiej ze względu na to, że już wiadomo, czego można się po rywalach spodziewać.

Reklama

Oba zespoły miniony weekend poświęciły na przygotowania do decydującej konfrontacji i przełożyły swoje mecze ligowe - Raków z Górnikiem Zabrze, a Gent z Anderlechtem Bruksela.

Słodko-gorzki smak zmian kadrowych

Z obozu belgijskiego nie dochodziły żadne wieści o kontuzjach lub innych kłopotach ze zdrowiem. Tymczasem w pierwszym meczu dwóch piłkarzy Rakowa musiało opuścić boisko na noszach - Zoran Arsenić ze złamaną ręką (po zderzeniu z Odjidją-Ofoe), a Wiktor Długosz z pękniętym łukiem brwiowym i wstrząśnieniem mózgu (po uderzeniu głową Nurio Fortuny).

Pierwszego z nich z powodzeniem zastąpił Milan Rundić i on też zapewne zagra w rewanżu na lewej stronie obrony, gdyż Arsenicia czeka kilkutygodniowa przerwa w grze i treningach. Natomiast Długosza, który wszedł do gry w 75 minucie, nikt nie mógł zastąpić, gdyż Raków wykorzystał już limit zmian i w ostatnich minutach (a z czasem doliczonym przez arbitra było ich prawie 10) musiał grać w dziesiątkę przeciwko jedenastce przeciwników. Niemniej Długosz powinien być gotowy do gry w czwartek, podobnie jak wracający do drużyny po dłuższej przerwie defensywny pomocnik Igor Sapała.

W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji KAA Gent wyeliminował Valerengę Oslo, z którą wygrał u siebie 4:0 i przegrał na wyjeździe 0:2, a w trzeciej poradził sobie z RFS Ryga - po remisie w Gandawie 2:2, w stolicy Łotwy wygrał 1:0. Tym razem rewanż Belgowie zagrają na własnym stadionie.