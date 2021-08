Powołania dla dodatkowych piłkarzy to reakcja na kłopoty zdrowotne kilku kadrowiczów. Problemy mają m.in. Mateusz Klich (pozytywny wynik testu na COVID-19) i kontuzjowany Kacper Kozłowski. Obaj nie grali w miniony weekend. Jak przyznał selekcjoner, na urazy narzekają też (chociaż ostatnio wystąpili w lidze) Sebastian Szymański i Dawid Kownacki, a do gry wciąż nie jest gotowy wracający po kontuzji Krzysztof Piątek.

Reklama

"Piona" jest dobrze zintegrowany z zespołem. Czekamy na niego. Tak jak w przypadku Arkadiusza Milika. Liczymy, że dołączą do nas w październiku - powiedział Sousa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

W poprzedni weekend urazu uda doznał Piotr Zieliński, ale w jego przypadku jest szansa na szybki powrót.

Jeżeli chodzi o Piotrka, dołączy do nas. Rozmawialiśmy z Napoli na ten temat. To kontuzja mięśnia, pojawiła się opuchlizna, ale piłkarz będzie z nami. Mamy nadzieję, że z Anglią pojawi się na boisku - zapowiedział Sousa.

Sousa wezwał posiłki

Dodatkowo na zgrupowanie kadry zostali wezwani obrońca FC Salzburg Kamil Piątkowski i pomocnik Lecha Poznań Jakub Kamiński. Pierwszy z nich był już powołany na mistrzostwa Europy, choć nie zagrał w żadnym spotkaniu tego turnieju. Po konferencji prasowej

Chcemy, żeby Piątkowski się rozwijał, grał na arenie międzynarodowej. To samo dotyczy Kamińskiego. To również wartościowy zawodnik - stwierdził Sousa.

Selekcjoner przyznał, że myślał o powołaniu m.in. Jakuba Świerczoka, ale kłopotem są ograniczenia związane z jego obecną sytuacją (napastnik zmienił klub i wyjechał do Japonii). W kręgu zainteresowań był też Rafał Augustyniak, lecz w jego przypadku na przeszkodzie stanęła kontuzja.

Myśleliśmy też o Michale Karbowniku, jednak, jak wiadomo, zmienił właśnie klub (został wypożyczony z Brighton FC do Olympiakosu Pireus - przyp. red.). Uznaliśmy, że może lepiej się stanie, jeżeli nie będziemy go teraz ściągać na zgrupowanie kadry - dodał.

Po kilku godzinach od konferencji Sousy rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował, że dodatkowe powołanie otrzymali jeszcze Bartosz Slisz (Legia Warszawa) i Damian Szymański (AEK Ateny).

Chciałbym, aby nasz zespół grał wysokim pressingiem

Sousa zapewnił jednak, że reprezentacja będzie dobrze przygotowana. Na razie, jak zaznaczył, skupia się na meczu z Albanią.

Reklama

Czujemy się pewni, że wygramy to spotkanie. Nawet biorąc pod uwagę wszelkie problemy i trudności, jakie stworzy Albania. To zespół bardziej kompaktowy i silniejszy w defensywie niż np. Węgry. Może w grze indywidualnej na poszczególnych pozycjach nie są tak dobrzy, ale jeżeli chodzi o defensywę, są od nich silniejsi. Jestem jednak przekonany, że zwyciężymy, biorąc pod uwagę nasz plan i piłkarzy, jakich mam do dyspozycji - powiedział trener biało-czerwonych.

Zapytany o taktykę, jaką chce stosować, odparł bez namysłu: Chciałbym, aby nasz zespół grał wysokim pressingiem, szybko umiał odebrać piłkę. Będziemy pracować nad tym, aby być blisko bramki przeciwnika, a jeżeli nie będzie to możliwe, musimy grać pewnie w defensywie i działać zdecydowanie.

Długa rozmowa z Cezarym Kuleszą

Przy okazji konferencji prasowej Sousa otrzymał życzenia z okazji urodzin. Portugalczyk skończył w poniedziałek 51 lat.

Selekcjoner został zapytany m.in. o niedawne spotkanie z nowym prezesem PZPN Cezarym Kuleszą.

To, o czym rozmawialiśmy prywatnie, zostaje oczywiście między nami. Z mojej strony chciałem pokazać, jak wygląda nasz zespół. Chciałem, aby prezes zyskał pewność co do tego, jak pracuję z kadrą narodową. Rozmawialiśmy długo. Wiem, że nowy szef federacji chce zrobić wszystko, co w jego mocy, dla dobra kadry i całego polskiego futbolu - podkreślił Portugalczyk.

Wojciech Szczęsny pozostanie numerem jeden

Sousa zapowiedział, że bramkarzem numer jeden w reprezentacji pozostanie Wojciech Szczęsny. W poprzedni weekend golkiper Juventusu Turyn popełnił dwa poważne błędy w zremisowanym 2:2 meczu Serie A z Udinese i pojawiły się opinie, że być może powinien odpocząć od gry w podstawowym składzie reprezentacji.

Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o tę pozycję. Rozmawiałem często z Wojtkiem na ten temat - podkreślił Portugalczyk, dodając, że dla niego jednym z kluczowych punktów do poprawy jest koncentracja i podejście do meczów.

Portugalczyk cieszy się z dużego wyboru na pozycji bramkarza. Nawet mimo faktu, że karierę w kadrze zakończył niedawno Łukasz Fabiański.

W Polsce mamy wspaniałych golkiperów. Nie tylko powołani obecnie Szczęsny, Bartłomiej Drągowski i Łukasz Skorupski, ale też Radosław Majecki czy Kamil Grabara - wymienił selekcjoner.

Przy okazji Sousa powiedział, że nie bierze pod uwagę powołania do kadry golkipera FC Augsburg - Rafała Gikiewicza.

Nie jest w strefie naszych zainteresowań. Musimy pomyśleć o przyszłości. Wszyscy bramkarze, których tutaj mamy, z naszego punktu widzenia są lepsi - stwierdził.

"Najlepsi piłkarze zawsze powinni być na boisku"

Polacy zaczęli kwalifikacje od marcowych spotkań z Węgrami na wyjeździe (3:3), Andorą u siebie (3:0) i Anglią na wyjeździe (1:2).

Podczas meczu z Andorą kontuzji doznał kapitan Robert Lewandowski i nie mógł wystąpić z Anglią na Wembley. Czy teraz - pamiętając o tamtej sytuacji - Sousa oszczędzi 33-letniego napastnika w meczu z San Marino w Serravalle, aby nie ryzykować przed spotkaniem z Anglią w Warszawie?

Zawsze należy pozwolić zawodnikom robić to, co kochają, czyli po prostu strzelać gole. Uważam, że najlepsi piłkarze zawsze powinni być na boisku - stwierdził Sousa.

Biało-czerwoni zmierzą się w eliminacjach mistrzostw świata z Albanią (2 września, Warszawa), San Marino (5 września, Serravalle) i Anglią (8 września, Warszawa).

Kadra na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Kamil Piątkowski (FC Salzburg), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Jóźwiak (Derby County), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Karol Linetty (Torino FC), Jakub Moder (Brighton), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Karol Świderski (PAOK Saloniki). (PAP)